Ewa Farna o jeździe po alkoholu. "To mój największy medialny fakap"

22 maja 2012 roku nad ranem Ewa Farna miała groźny wypadek samochodowy. Wokalistka zasnęła za kierownicą, wracając do domu z imprezy, podczas której świętowała ukończenie szkoły średniej. Farna miała być nietrzeźwa.

"Poszliśmy w sześć osób do restauracji. Tam była taka oferta - drink za darmo dla maturzystów. Wypiłam cztery takie drinki. O 23 przestałam pić" - zaznaczyła później młoda piosenkarka. Później wokalistka miała się raczyć jedynie kawą.

"O 6 rano wsiadłam za kółko i jechałam do domu. Na drodze, którą jeżdżę codziennie do szkoły, zasnęłam. Obudziło mnie trzęsienie kół. Otworzyłam oczy i już było za późno" - powiedziała Ewa, po czym przerwała wywiad, gdyż nie była w stanie dalej mówić.

Farna w momencie kolizji 1 promil alkoholu we krwi, chociaż jak sama twierdzi, była pewna, że zdążyła wytrzeźwieć.

"Gdybym się czuła nietrzeźwa, to bym do tego auta nie wsiadła. Ludzie wyobrażają sobie, że schlałam się i jechałam. To że miałam 'do jednego promila', to są fakty i nie będę temu zaprzeczała. Oczywiście odebrano mi prawo jazdy" - przyznała Ewa.

Ewa Farna o jeździe po alkoholu

Farna wróciła do tego wydarzenia w rozmowie z Żurnalistą, nazywając je swoim "największym fakapem".

"Samochód był strasznie roztrzaskany. Był do kasacji. Zasnęłam, zjechałam z drogi, obudziłam się, kiedy auto waliło się na drzewo centralnie. Miałam coś w głowie, że: 'Byle się nie zderzyć na czołówkę', więc odwróciłam kierownicę, i wszystko potoczyło się inaczej, dwa razy dachowałam" - relacjonuje.

"Miałam szklany dach, ten się rozsypał na moją głowę, wszędzie miałam szkło... Jak widziałam auto z dystansu, to myślałam: 'Jezus Maria'. Zrozumiałam, że to było niesamowite, że mi się nic nie stało i nikomu nic się nie stało" - dodaje.

Krytykę mediów po wypadku wokalistka nazywa "nagonką". Jak sama twierdzi, na szczęście bliscy okazali jej w tamtym czasie wsparcie.

"Straszne przeżycie, cieszę się, że wszyscy wokół czuli, że to straszne i nie dali mi popalić, bo wiedzieli, że będzie nagonka" - wspomina.