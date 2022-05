62. Konkurs Piosenki Eurowizji 2017 odbywał się w Kijowie. Stało się to dzięki zwycięstwie Jamali rok wcześniej. 62. edycję imprezy wygrał brawurowy Salvador Sobral, reprezentant Portugalii, który wykonał piosenkę "Amar pelos dois".

Ta Eurowizja oprócz pięknych melodii zapisała się w historii jeszcze innym, niezbyt górnolotnym wydarzeniem. Podczas głosowania widzów na scenę wyszła Jamala z premierową piosenką "I Believe in U". Podczas jej angażującego występu na scenę wbiegł mężczyzna w australijskich barwach. Zszokowani widzowie nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli przed ekranami telewizora!

Mężczyzna, stojąc tuż obok wokalistki, ściągnął spodnie i majtki, wypinając się wprost do kamery. Okazało się, że był to Witalij Sediuk, który na swoim koncie już wtedy miał pokaźną liczbę podobnych incydentów.

"Sediuk jest obywatelem Ukrainy. Podczas występu naszej Jamali postanowił - jak to sam ujął - zrealizować swoje hobby, jako że 'nieoficjalnie działa jako prowokacyjny dziennikarz'" - ogłosił wówczas Arson Awakow, minister spraw wewnętrznych Ukrainy.

Sediuk został zatrzymany na 72 godziny. Groziła mu kara grzywny, a nawet pięć lat więzienia. Sprawa zakończyła się tak, że otrzymał mandat w wysokości 8500 hrywien (ok. 285 euro).

Niedługo po incydencie wyszło na jaw, że Sediuk już wcześniej dopuszczał się podobnych przewinień - m.in. wtargnął na scenę Grammy w 2013 r. (nagrodę odbierała wówczas Adele), zaatakował modelkę Gigi Hadid, próbował pocałować pośladki Kim Kardashian, a także uprzykrzał życie aktorom - Willowi Smithowi, Bradowi Pittowi i Leonardo DiCaprio.

Podczas premiery filmu "Czarownica" w maju 2014 r. Sediuk zaatakował Brada Pitta na czerwonym dywanie, rozbijając mu okulary. 28-latek został aresztowany i skazany na 20 dni prac społecznych, musiał także zapłacić 440 dolarów kosztów sądowych. Przez rok miał być też pod opieką psychologa.

W 2019 roku podczas Paryskiego Tygodnia Mody uwiesił się u nogi Justina Timberlake'a i próbował powstrzymać jego i żonę muzyka, Jessikę Biel. Został prędko odciągnięty przez ochronę.