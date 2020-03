Eurowizja Junior ponownie w Polsce! Jest oficjalne potwierdzenie

Konkurs Eurowizji Junior ponownie odbędzie się w Polsce. Taką decyzję podjęła Europejska Unia Nadawców. Na razie nie wiadomo, które miasto zostanie gospodarzem, ale jako największego faworyta wymienia się Kraków.

Przypomnijmy, że krótko po sukcesie Viki Gabor na Eurowizji Junior 2019, która odbyła się w Gliwicach, Jacek Kurski zadeklarował, że dołoży wszystkich starań, aby Polska została gospodarzem drugi raz z rzędu.

Prezes TVP nie mógł być pewny decyzji EBU, gdyż w przypadku Eurowizji Junior zwycięstwo w konkursie nie oznacza automatycznego organizowania imprezy.



Ostatecznie jednak Europejska Unia Nadawców zdecydowała, ze to Polska po raz drugi z rzędu zorganizuje Eurowizję Junior. To pierwszy taki przypadek w historii imprezy.



"Cieszymy się, ze TVP po raz kolejny przejdzie do historii, organizując Konkurs Piosenki Eurowizji 2020. Ubiegłoroczna impreza w Gliwicach stała się punktem odniesienia dla konkursu. Oszałamiająca produkcja wprowadziła konkurs na nowy poziom i cieszymy się, że możemy ponownie współpracować z zespołem TVP w tym roku" - powiedział Jon Ola Sand.

"Telewizja Polska ma ponownie zaszczyt rozpocząć tę wspaniałą przygodę i zorganizować to globalne wydarzenie. Konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży równie ważny, ponieważ daje młodym wykonawcom platformę do pokazania ich wielkiego talentu odbiorcy w całej Europie. Jestem dumny, że TVP może przyczynić się do ich sukcesu" - stwierdził Jacek Kurski.

Kto gospodarzem Eurowizji Junior 2020?

Gdzie zostanie zorganizowana tegoroczna Eurowizja Junior 2020? Wszystko wskazuje, że główny faworytem w wyścigu jest Kraków. Z początkiem stycznia radni Krakowa przyjęli uchwałę dotyczącą starań o organizację Eurowizji Junior. Kurski miał też spotkać się z prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim i ustalić pierwsze szczegóły.

Gdyby Kraków otrzymał możliwość organizacji, Eurowizja Junior odbyłaby się w Tauron Arenie.

Pasmo sukcesów

Przypomnijmy, że Polska dwa razy z rzędu wygrała Eurowizję Junior. Najpierw w 2018 roku zrobiła to Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want To Be", a rok później sukces świętowała Viki Gabor z utworem "Superhero".