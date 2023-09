Ceremonia otwarcia odbędzie się w nicejskim hotelu Le Negresco, a uczestnicy w tym dniu przejdą czerwonym dywanem na słynnej Promenade des Anglais. Wydarzenie będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i na YouTube na oficjalnym koncie Eurowizji Junior. Po wcześniejszych informacjach wiemy również, że finał odbędzie się w hali widowiskowej Palais Nikaïa, a na widowni zasiądzie maksymalnie 5 tys. widzów.

Imponujący jest projekt sceny. Podstawa ma 30 metrów długości, zaś pionowy ekran liczy 12 metrów wysokości i imituje kształt skrzydeł, co jest nawiązaniem do kreatywności i wyobraźni.. Wybieg będzie znajdował się po prawej stronie.

"Szefowa francuskiej delegacji i producentka Eurowizji Junior 2023 - Alexandra Redde Amiel, ogłosiła, że jednym z gości specjalnych będzie Amir, reprezentant Francji na Eurowizji w 2016 roku. Na tym jednak lista gwiazd się nie kończy. Mają bowiem nadal trwać negocjacje z osobą rozpoznawalną międzynarodowo. Pewne jest natomiast, że koncert w Nicei poprowadzi troje prowadzących. Do Oliviera Minne i Laury Thilleman dołączy trzecia osoba, której tożsamości FTV również na razie nie zdradza" - podaje oficjalna polska strona poświęcona konkursom Eurowizji.

Olivier Minne współprowadził już konkurs Eurowizji Junior w Paryżu w 2021 roku. Laury Thilleman to francuska modelka, która w 2011 r. zdobyła tytuł Miss France. Niedługo później rozpoczęła dziennikarską karierę, a dziś jest jedną z twarzy tamtejszej telewizji.

Eurowizja Junior 2023: Kto reprezentuje Polskę?

Reprezentantką Polski na tegorocznej Eurowizji Junior będzie Maja Krzyżewska.



13-letnia uczennica szóstej klasy i jak sama mówi "mieszka na końcu świata", a dokładnie w okolicach Suwałk - w Szeszupce. Chodzi do niewielkiej szkoły podstawowej w Jeleniewie. Gdy miała 4 lata, mama zapisała ją do zespołu muzycznego, gdzie odkryła swoją pasję. Zaczęła się uczyć gry na pianinie (w domu poprzez lekcje online). Uwielbia ćwiczyć na szarfie akrobatycznej, kocha nowe wyzwania oraz bardzo lubi wszystko co związane z adrenaliną. Bardzo miło także spędza czas z 6-letnim bratem Oliwierem oraz 4-letnią siostrą Lilą. W szóstej edycji "The Voice Kids" dotarła do etapu bitew.