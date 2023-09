W finałowym odcinku programu "Szana na sukces. Eurowizja Junior 2023" weźmie udział piątka młodych wykonawców: Daria Malicka, Leon Olek, Gracjana Górka, Filip Robak i Maja Krzyżewska. Do takiej sytuacji dojdzie po raz pierwszy w historii polskich preselekcji do tego konkursu, ponieważ w dwóch odcinkach eliminacji przyznano złote bilety (zdobyły je Daria Malicka i Gracjana Górka).

Dodajmy, że komplet finalistów pojawił się w ostatniej, szóstej edycji "The Voice Kids" .



Niedzielny program będzie składał się z dwóch części. W pierwszym etapie każdy wokalista zaśpiewa piosenkę, którą wylosuje. W puli będzie pięć utworów, które usłyszeć można było w poprzednich odcinkach programu. Do finału awansuje dwóch wykonawców na podstawie głosowania SMS i jury, w składzie: Daria Barycka (dyrektor Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP), Konrad Smuga (Art Director Junior Eurovision Song Contest i przewodniczący jury), Grzegorz Urban (kierownik muzyczny "Szansy na sukces").

W ścisłym finale dwóch uczestników wykona piosenkę specjalnie napisaną na Eurowizję Junior 2023. O tym, kto będzie reprezentował Polskę w Nicei zdecydują już tylko widzowie w głosowaniu SMS.

Finał poprowadzi Aleksander Sikora. W roli gości specjalnych pojawią się reprezentantka Polski na "dorosłą" Eurowizję 2023 Blanka, Laura Bączkiewicz (uczestniczka Eurowizji Junior 2022 ) oraz Marek Sierocki, prowadzący "Szansy na sukces", komentator Eurowizji.

Eurowizja Junior 2023 - kto powalczy o wyjazd na konkurs?

Leon Olek - 12-latek mieszka w małej podpoznańskiej miejscowości o nazwie Sady. W tym roku skończył szóstą klasę szkoły podstawowej oraz piątą klasę szkoły muzycznej, w której gra na fortepianie. Lubi sport, a w szczególności tenis stołowy i siatkówkę. Uczy się śpiewu w Studiu Piosenki w Przeźmierowie. Występował w szóstej edycji "The Voice Kids" - do etapu finału drużynowego w drużynie Dawida Kwiatkowskiego.

Wideo Leon Olek -„Talking To The Moon” - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 6

Daria Malicka - 13-latka mieszka z rodzicami i starszym bratem w Brzezinach koło Kielc. Poza śpiewaniem uwielbia grać na gitarze i czytać książki. Bardzo lubi również grać w siatkówkę. Uczęszcza do ósmej klasy w Szkole Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach. Występowała w szóstej edycji "The Voice Kids" - udział zakończyła na etapie bitew.

Wideo Daria Malicka - „It Must Have Been Love” - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 6

Filip Robak - 11-letni mieszkaniec Wojkowic Kościelnych (gmina Siewierz). Jest uczniem piątej klasy szkoły podstawowej w Sosnowcu. Uczęszcza również do Szkoły muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach do klasy fortepianu. Uczy się śpiewu od szóstego roku życia. Lubi różne gatunki muzyczne, uwielbia improwizować przy akompaniamencie. W wolnym czasie rysuje, wymyśla stylizacje modowe i tańczy. Zbiera resoraki. Od najmłodszych lat pasjonuje się Eurowizją, zna wiele utworów na pamięć i uwielbia je śpiewać. W szóstej edycji "The Voice Kids" doszedł do etapu bitew.



Wideo Filip Robak - „Permission to Dance” - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 6

Gracjana Górka - 10-letnia uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Uczy się gry na skrzypcach. Kocha rodziców oraz starszą siostrę Wiktorię, która jest niepełnosprawna. Interesuje się przyrodą, kocha zwierzęta (ma dwa koty: Jerrego i Ohanę). Uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu, jeździć na rowerze, rolkach, a zimą narty stają się jej największą pasją. Od czterech lat uczy się śpiewu u pani Anety Dąbskiej w Studiu Muzyki Rozrywkowej w Lublinie. W szóstej edycji "The Voice Kids" dotarła do etapu sing off.

Wideo Gracjana Górka - „Pożegnanie z bajką” - Przesłuchania w ciemnoe | The Voice Kids Poland 6

Maja Krzyżewska - 13-letnia uczennica szóstej klasy i jak sama mówi "mieszka na końcu świata", a dokładnie w okolicach Suwałk - w Szeszupce. Chodzi do niewielkiej szkoły podstawowej w Jeleniewie. Gdy miała 4 lata, mama zapisała ją do zespołu muzycznego, gdzie odkryła swoją pasję. Zaczęła się uczyć gry na pianinie (w domu poprzez lekcje online). Uwielbia ćwiczyć na szarfie akrobatycznej, kocha nowe wyzwania oraz bardzo lubi wszystko co związane z adrenaliną. Bardzo miło także spędza czas z 6-letnim bratem Oliwierem oraz 4-letnią siostrą Lilą. W szóstej edycji "The Voice Kids" dotarła do etapu bitew.