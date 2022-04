Choć wszyscy Polacy czuli niedosyt po zajęciu przez Sarę James drugiego miejsca w Eurowizji Junior 2021, to nadchodzi kolejny konkurs, a z nim szansa, że ktoś z polskich reprezentantów sięgnie znów po zwycięstwo. Właśnie poznaliśmy miejsce i termin Eurowizji Junior 2022!

Jubileuszowy, 20. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się w niedzielę 11 grudnia w stolicy Armenii - Erywaniu. Był to oczywisty kandydat tego kraju, a jak dowiadujemy się z medialnych doniesień, już dawno Europejska Unia Nadawców przyjechała do hali, w której ma odbyć się finał konkursu. Włodarze chcieli w ten sposób sprawdzić, czy nadaje się ona do organizacji wielkiej imprezy.

Obiekt nosi nazwę Demirchyan Arena i należy do kompleksu sportowo-kulturalnego im. Karena Demirczjana. Wewnątrz zmieści się do 6 tysięcy osób. W tym samym miejscu zorganizowano już Eurowizję Junior w 2011 roku. Szef armeńskiej telewizji, Howhanes Mowsisjan już skomentował te doniesienia, a także zaprosił widzów do oglądania wydarzenia.

"To zaszczyt zorganizować 20. Konkurs piosenki eurowizji dla dzieci w Erywaniu - jednym z najstarszych i najbardziej znanych miast świata. Jesteśmy podekscytowaniu współpracą z EBU i naszymi partnerami z publicznych mediów w Europie, by stworzyć niezapomnianą przygodę dla naszych młodych talentów i telewizyjne widowisko na poziomie dzieła sztuki dla milionów widzów na całym świecie. Dołożymy wszelkich starań, by upewnić się, że stworzymy magię dla młodych uczestników i widzów oraz nie możemy się doczekać, by powitać was wszystkich w Erywaniu w tym roku" - powiedział Mowsisjan.

Eurowizja Junior 2022: kto weźmie udział?

Zwycięstwo Maleny z utworem "Qami, qami" dało Armenii możliwość organizacji tegorocznej imprezy. Nie wiadomo jeszcze, kto z Polski pojedzie reprezentować nas do Erywania, ale wiadomo, że na pewno w konkursie weźmie udział 8 krajów. Będą to Armenia, Bułgaria, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia i Polska. Na pewno udziału nie weźmie Rosja, która została wykluczona z Europejskiej Unii Nadawców, a pod znakiem zapytania stoi także udział Azerbejdżanu, który jest w konflikcie z Armenią.