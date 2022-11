W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

O tym kto będzie reprezentować, zdecydowali widzowie oraz jurorzy programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2022". W finale programu wzięła udział czwórka młodych wokalistów, która została wyłoniona w poprzednich etapach: Natalia Smaś, Aleksander Maląg, Ida Wargskog oraz Laura Bączkiewicz, która po głosowaniu SMS-owego oraz decyzji jurorów została polską reprezentantką.

Eurowizja Junior 2022: Laura Bączkiewicz reprezentantką Polski!

Eurowizja Junior 2022: Laura Bączkiewicz prezentuje konkursową piosenkę. Posłuchaj "To The Moon"

Właśnie ukazała się studyjna wersja piosenki "To The Moon", z którą Laura pojedzie do Armenii. Za tekst utworu odpowiada Monika Wydrzyńska, a muzykę skomponował Jakub Krupski.

Piosence towarzyszy klip, który wyreżyserował Pascal Pawliszewski.

Clip Laura To The Moon

Rafał Brzozowski, który reprezentował Polskę podczas Eurowizji 2021 roku z piosenką "The Ride", oceniał piosenkę bardzo dobrze, ale nie wróży nam dużego sukcesu w tegorocznym konkursie.

"Będzie ciężko. Nawet nie chodzi o piosenkę i Laurę. Myślę, że jak już wygraliśmy dwa razy, a Sara James praktycznie wygrała po raz trzeci, bo brakło jej tylko 6 punktów, to będzie bardzo trudno, żeby tę passę cały czas podtrzymywać. Ja bym bardzo chciał, bo w tej dziecięcej Eurowizji jesteśmy najlepsi, i to śmiało mogę powiedzieć od kilku lat po prostu top of the top" - mówił wokalista.

Eurowizja Junior 2022: Kim jest Laura Bączkiewicz?

11-letnia Laura Bączkiewicz mieszka w Koninie. Na co dzień uczy się śpiewu w Studiu Piosenki Estradowej Hit. Oprócz muzyki interesuje się również dubbingiem, podkładając głos bohaterom bajek.

Szerszej publiczności dała się poznać w piątej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań Bączkiewicz przed trenerami wykonała utwór "Dancing Queen" Abby i odwróciła trzy fotele. Następnie trenerzy rozpoczęli targowanie się o uczestniczkę. Dawid Kwiatkowski, aby przekonać 10-latkę, zademonstrował swoje umiejętności akrobatyczne i zrobił gwiazdę. I to być może ostatecznie przesądziło, gdyż Laura trafiła do drużyny Kwiatkowskiego.

Na etapie Bitew wykonała utwór "Dobrze jest, jak jest" i znalazła się w gronie dziewięciu finalistów. W finale można było usłyszeć ją w piosence "Conga".

