W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

O tym kto będzie reprezentować, zdecydowali widzowie oraz jurorzy programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2022". W finale programu wzięła udział czwórka młodych wokalistów, która została wyłoniona w poprzednich etapach: Natalia Smaś, Aleksander Maląg, Ida Wargskog oraz Laura Bączkiewicz, która po głosowaniu SMS-owego oraz decyzji jurorów została polską reprezentantką.

Eurowizja Junior 2022: Laura Bączkiewicz reprezentantką Polski!

Eurowizja Junior 2022: Laura Bączkiewicz z piosenką "To The Moon"

Za utwór "To The Moon" odpowiadają Monika Wydrzyńska (tekst) i Jakub Krupski (muzyka). Z kolei klip wyreżyserował Pascal Pawliszewski.

Clip Laura To The Moon

Poznaliśmy właśnie prowadzących tegoroczny konkurs. Na scenie pojawią się Iweta Mukuczian (reprezentantka Armenii na dorosłej Eurowizji 2016 - w Sztokholmie z piosenką "LoveWave" zajęła wtedy 7. miejsce, wyprzedzając naszego Michała Szpaka), Karina Ignatian (reprezentantka Armenii na Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach, którą wygrała Polka Viki Gabor) oraz prezenter telewizyjny i komik Garik Papojan.

Wideo LIVE - Iveta Mukuchyan - LoveWave (Armenia) at the Grand Final - Eurovision Song Contest

W tym roku w Eurowizji Junior rywalizować będą przedstawiciele 16 krajów. Po 16 latach nieobecności zobaczymy reprezentanta Wielkiej Brytanii (Freya Skye z utworem "Lose My Head").

Kompleks Sportowo-Koncertowy im. Karena Demircziana w Erywaniu może pomieścić ponad 8000 widzów. To w tym miejscu odbyła się Eurowizja Junior 2011, a także m.in. koncerty Joe Cockera, Garou, Lary Fabian, Charles'a Aznavoura, Serja Tankiana, Deep Purple, Uriah Heep.



Eurowizja Junior 2022: Kim jest Laura Bączkiewicz?

11-letnia Laura Bączkiewicz mieszka w Koninie. Na co dzień uczy się śpiewu w Studiu Piosenki Estradowej Hit. Oprócz muzyki interesuje się również dubbingiem, podkładając głos bohaterom bajek.

Szerszej publiczności dała się poznać w piątej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań Bączkiewicz przed trenerami wykonała utwór "Dancing Queen" Abby i odwróciła trzy fotele. Następnie trenerzy rozpoczęli targowanie się o uczestniczkę. Dawid Kwiatkowski, aby przekonać 10-latkę, zademonstrował swoje umiejętności akrobatyczne i zrobił gwiazdę. I to być może ostatecznie przesądziło, gdyż Laura trafiła do drużyny Kwiatkowskiego.

Na etapie Bitew wykonała utwór "Dobrze jest, jak jest" i znalazła się w gronie dziewięciu finalistów. W finale można było usłyszeć ją w piosence "Conga".



Wideo Laura Bączkiewicz – „Dancing Queen”-Przesłuchania w ciemno The Voice Kids 5

