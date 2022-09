Eurowizja Junior 2022: Ida Wargskog w finale programu "Szansa na sukces"

Był to już trzeci odcinek programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022". W pierwszym odcinku do finału trafiły dwie uczestniczki, Natalia Smaś i Laura Bączkiewicz, później dołączył do nich Aleksander Maląg.

W trzecim odcinku uczestników oceniało jury w składzie: Ala Tracz, Ida Nowakowska, Michał Wiśniewski i Marek Sierocki. Do finału przeszła Ida Wargskog, która wykonała przebój Fransa "If I were sorry".

Kim jest Iga Wargskog?

Tata Idy pochodzi ze Szwecji, mama jest Polką. Oprócz muzyki nastolatka interesuje się kosmosem. Szerszej publiczności dała się poznać w piątej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań zaprezentowała się w piosence Elvisa Presleya "Can't help falling in love". Wokalistka zachwyciła publiczność i trenerów - w trakcie jej występu odwróciły się wszystkie fotele. Ostatecznie Ida wybrała drużynę Tomsona i Barona.

"W każdej drużynie powinna się znaleźć chociaż jedna księżniczka. Nie musi być wcale wysoka, może być malutka, ponieważ o fakcie bycia księżniczką świadczy jej talent oraz urok osobisty. I niewątpliwie wszystkie te zalety posiada Ida" - komentował wtedy Baron. W programie Ida doszła do finału.



Tegoroczna Eurowizja Junior odbędzie się 11 grudnia w Erywaniu. Stało się to po ubiegłorocznym zwycięstwie Maleny z piosenką "Qami Qami". Będzie to już 20. edycja konkursu.

Eurowizja Junior 2022: które kraje wezmą udział?

Jak na razie wiadomo, że wystąpią przedstawiciele 17 krajów. Z pewnością nie zobaczymy kandydata z Niemiec, bo kraj zrezygnował z udziału w imprezie po dwóch edycjach. Powróci za to Wielka Brytania, której nie było w konkursie od 17 lat! Rosja początkowo deklarowała udział, ale po wybuchu wojny przestała być członkiem Europejskiej Unii Nadawców. Nie wiadomo też, czy pojawi się Azerbejdżan, który pozostaje w konflikcie z Armenią.

W ubiegłym roku Polskę reprezentowała Sara James, która zajęła wysokie, drugie miejsce.

