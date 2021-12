Kariera Viki Gabor w Polsce rozpoczęła się po występie w "The Voice Kids", gdzie dotarła do finału i przegrała jedynie z Aniką Dąbrowską. Następnie Gabor wystąpiła w polskich eliminacjach do Eurowizji Junior - programie "Szansa na sukces", który wygrała.

Pod koniec 2019 roku Gabor wygrała zorganizowaną w Gliwicach Eurowizję Junior (pierwsze miejsce w głosowaniu widzów i drugie w wyborze jury) z piosenką "Superhero". Debiutancki album Viki - "Getaway (Into My Imagination)" ukazał się we wrześniu 2020 roku i pokrył się złotem.



"Toxic Love" to druga po "Moonlight" ( sprawdź! ) piosenka Viki Gabor, która powstała we współpracy z jej nową wytwórnią - Sony Music. Młoda wokalistka o zmianie wydawcy poinformowała w sierpniu 2021 roku.



Sprawdź tekst "Toxic Love" w serwisie Teksciory!

Clip Viki Gabor Toxic Love

Viki Gabor: Co myśli o piosence Sary James na Eurowizję Junior?

Viki w ostatnim wywiadzie dla radia Eska powiedziała co sądzi o piosence "Somebody", z którą Sara James jedzie w tym roku na Eurowizję Junior.

"Piosenka jest naprawdę bardzo fajna i ma duży potencjał jeśli chodzi o Eurowizję. Myślę, że zajdziemy wysoko" - oceniła Viki Gabor.



Dodała też, że z przyjemnością słucha piosenki, ale sama by go nie wykonała.



"Posłuchałabym sobie go na chillu, ale mam inny vibe" - dodała Gabor.



Clip Sara Egwu-James Somebody - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2021

Utwór "Somebody" napisany został przez znany i ceniony zespół autorów. Za warstwę muzyczno-literacką odpowiadają: Patryk Kumór, Tom Martin, Dominik Buczkowski-Wojtaszek oraz Jan Bielecki. Niektórzy współpracowali już przy zwycięskich utworach Viki Gabor ("Superhero") czy Roxie Węgiel ("Anyone I Want To Be"). Na swoim koncie mają również hity artystów takich jak: Kayah ("Ramię w ramię"), Sanah, Alicja Szemplińska ("Empires") i Marta Gałuszewska ("Nie mów mi nie").



Sara James pochodzi ze Słubic. Jej rodzicami są Arleta Dancewicz (absolwentka teologii na UAM w Poznaniu) i mający nigeryjskie korzenie John James, wokalista znany m.in. z programów "Bitwa na głosy" i "X-Factor" (skończył studia w Polsce). John James występuje w duecie Loui & John.



We wrześniu 13-latka wygrała eliminacje do Eurowizji Junior, które odbywały się w ramach programu "Szansa na sukces". 13-letnia wokalistka, która w przeszłości wygrała również "The Voice Kids", do Paryża pojedzie z piosenką "Somebody".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viki Gabor: Jestem normalna jak każdy INTERIA.PL