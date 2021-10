Eurowizja Junior 2021: Sara Egwu-James w mocnym makijażu na ściance! [ZDJĘCIA]

"Nie mogę w to uwierzyć! Będę reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2021 w Paryżu! Dziękuje wszystkim za wsparcie i głosy!" - napisała zaraz po ogłoszeniu werdyktu na swoim koncie na Instagramie Sara Egwu-James.

Nastolatka zwyciężyła eliminacje odbywające się w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". To właśnie ta 13-latka, laureatka "The Voice Kids", będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2021. Piosenkarka wykonała utwór "Somebody" i od początku była typowana na faworytkę eliminacji.



Sara Egwu-James na gali Rising Star

Nastolatka brylowała ostatnio na ściance podczas gali Rising Star. Pokazała się w mocnym makijażu, w którym wyglądała na wiele więcej niż swoje 13 lat.



Sara Egwu-James reprezentantką Polski na Eurowizji Junior 2021

Tak jak w 2020 roku nasz reprezentant wyłoniony został w eliminacjach w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior". W konkursie mogły wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat. W czterech odcinkach zmierzyło się łącznie 21 młodych wokalistów. Przypomnijmy, że Polska dwukrotnie triumfowała w tym konkursie za sprawą Roksany Węgiel (2018) i Viki Gabor (2019). Wielu fanów Sary Egwu-James widzi ją już w gronie faworytów.

Wśród autorów piosenki "Somebody" są m.in. Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Jan Bielecki. Pierwsza dwójka ma na swoim koncie m.in. eurowizyjny przebój "Superhero" Viki Gabor. Ich piosenki wykonywali m.in. Marta Gałuszewska, Michał Szczygieł, Zuza Jabłońska, Alicja Szemplińska, Marcin Maciejczak czy Kayah z Viki Gabor ("Ramię w ramię").

Eurowizja Junior 2021 odbędzie się w 19 grudnia 2021 w Paryżu.