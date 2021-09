Tak jak w 2020 roku nasz reprezentant wyłoniony został w eliminacjach w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior". W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat. W czterech odcinkach zmierzyło się łącznie 21 młodych wokalistów.

Program poprowadził Marek Sierocki, a gośćmi specjalnymi odcinka finałowego byli Edyta Górniak, zwyciężczyni Eurowizji Junior w 2018 roku Roksana Węgiel i reprezentantka Polski podczas Eurowizji Junior 2020 Ala Tracz.

O tym kto przeszedł do finału, decydowało jury (w każdym odcinku były to inne gwiazdy polskiej sceny muzycznej). W pierwszym odcinku zwyciężczynią została Marysia Stachera. "Przede wszystkim ujęłaś nasze serca tą lekkością i radością śpiewania" - komentowała werdykt Cleo. W drugim odcinku zwyciężył Miłosz Świetlik, który brawurowo wykonał "Meluzynę" Małgorzaty Ostrowskiej. Trzecią finalistką została Sara Egwu-James z utworem "That's the way it is" Céline Dion.

Każdy z młodych wykonawców w finale zaśpiewał po dwie piosenki: cover oraz utwór przygotowany na konkurs.

Sara Egwu-James tak jak i w wygranym przez nią odcinku zaśpiewała "That's the way it is". Miłosz Świetlik Skierski zaśpiewał piosenkę "Na wyspach Bergamutach". Marysia Stachera "Enyone I want to be" siedzącej w studio Roksany Węgiel.



W drugiej części konkursu, finaliści wykonali piosenki autorskie. Sara James wykonała utwór "Somebody" ( sprawdź! ), Miłosz Świetlik zaprezentował piosenkę "Open wide" ( sprawdź! ), a Marysia Stachera "One world of colours" ( sprawdź! ).



Nim Marek Sierocki ogłosił wyniki, z piosenką "I'll be standing" ( posłuchaj! ) wystąpiła Ala Tracz.



Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021 - wyniki

Zdaniem publiczności i jury najlepszym wykonawcą była Sarah Egwu-James i to właśnie ona będzie reprezentować nasz kraj w konkursie Eurowizja Junior 2021 z piosenką "Somebody". Wokalistka dostała maksimum punktów z obu głosowań (publiczności i jury).



Eurowizja Junior 2021 odbędzie się w 19 grudnia 2021 w Paryżu.

Sara Egwu-James - kim jest?

Sara Egwu-James rozpoczęła swoją przygodę ze śpiewem sześć lat temu, kiedy wygrała pierwszy w życiu konkurs wokalny. Od tamtej pory nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Talent wokalny szlifuje w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach, gdzie uczęszcza też do Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK.

Podczas przesłuchań w ciemno w czwartej edycji "The Voice Kids" wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato ( posłuchaj! ). "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo. "Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po jej występie.



Sara pod skrzydłami Tomsona i Barona z grupy Afromental była bezkonkurencyjna również w kolejnych etapach. W sing off awans dało jej świetne wykonanie "Hero" Mariah Carey. Natomiast do ścisłego finału awansowała dzięki interpretacji piosenki "My Hometown" z filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

W finale "The Voice Kids" Sara Egwu-James w finale w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" i wbiła trenerów w fotele. "Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła wokalistkę Cleo.

Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.