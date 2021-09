Eurowizja Junior 2021: Kto wystąpi? Znamy pierwszych kandydatów [DATA, ZASADY, KIEDY I GDZIE OGLĄDAĆ, TRANSMISJA]

Przypomnijmy, że Eurowizja Junior 2020 odbyła się 29 listopada w studiu TVP w Warszawie. To efekt wygranej Viki Gabor w poprzednim konkursie w Gliwicach. Był to drugi triumf Polski z rzędu w tym konkursie, bo w 2018 r. Eurowizję dla Dzieci wygrała Roksana Węgiel.



W związku z pandemią koronawirusa, część nadawców zdecydowała się wycofać z tegorocznego konkursu (mowa o m.in. Portugalii, Włoszech, Irlandii, Walii, Albanii i Australii). Ostatecznie do rywalizacji stanęło 12 uczestników.

Eurowizja Junior 2020 w Polsce - jak wypadła Ala Tracz?

Polskę reprezentowała 10-letnia wówczas Ala Tracz, która wykonała piosenkę "I'll be standing". Autorami nagrania są Gromee (muzyka) i jego żona Sara Chmiel-Gromala, wokalistka grupy Łzy (tekst - sprawdź! ).

Laureatką Eurowizji Junior 2020 została 11-letnia Valentina z Francji z piosenką "J'imagine". Ala Tracz ostatecznie zajęła 9. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Konkurs w Warszawie prowadzili Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Rafał Brzozowski.

Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2021: Kiedy i gdzie oglądać?

Tegoroczna edycja odbędzie się wyjątkowo późno, bo dopiero 19 grudnia 2021 r. Widowisko zostanie zorganizowane w La Seine Musicale w Paryżu (Francja).

Polski reprezentant podobnie jak w ubiegłych latach zostanie wyłoniony w telewizyjnym programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". Od 5 września na antenie TVP2 zostaną pokazane cztery odcinki - trzy nagrane wcześniej półfinały (w każdym z nich wystąpi po siedmiu uczestników) oraz finał na żywo (26 września).



Eurowizja Junior 2021: Kto weźmie udział?

Do półfinałów zakwalifikowano 21 uczestników. Serwis eurowizja.org ujawnił kilkanaście nazwisk, wśród których nie brak młodych wokalistów znanych z poprzednich edycji programu "The Voice Kids" (do tej pory uczestnicy tego show często próbowali swoich sił w eliminacjach do Eurowizji Junior). Są to m.in. Grześ Stachera, Krystian Gizicki, Mikołaj Jabłoński czy Tatiana Kopala. W stawce pojawią się także m.in. Maria Chwastek, Gabriela Frątczak, Marysia Stachera, Patrycja Wsół, Gabriela Marszal czy Laura Rumpel.



Wciąż oficjalnie nie wiadomo, czy w "Szansie na sukces" wystartuje Sara Egwu-James, zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice Kids", przez wielu internautów uważana za główną faworytkę do zwycięstwa w eliminacjach.

Eurowizja Junior 2021 - prowadzący i jurorzy

Polskie preselekcje poprowadzi Marek Sierocki, który w kwietniu w trybie awaryjnym zastąpił Artura Orzecha. Muzyczny dziennikarz i prezenter związany jest z "Teleexpressem", a od 2020 r. sprawuje funkcję dyrektora artystycznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku był jednym z komentatorów "dorosłego" Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie.

Poznaliśmy już pełen skład jurorów w poszczególnych odcinkach. Młodych uczestników oceniać będą kolejno: Cleo (reprezentantka Polski na Eurowizję 2014, jurorka "The Voice Kids"), Misha Kostrzewski (tancerz i juror programu "You Can Dance") i Marianna Józefina Piątkowska (uczestniczka "Szansy na sukces" w 2019 roku, rzeczniczka polskiego jury na Eurowizji Junior 2019 i 2020), Ida Nowakowska (współprowadząca Eurowizji Junior 2019 i 2020), Viki Gabor (zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019), Maryla Rodowicz (jurorka kilku polskich preselekcji do dorosłej Eurowizji, nowa trenerka "The Voice of Poland") oraz Ala Tracz (reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020) i Ray Wilson (mieszkający w Polsce wokalista i gitarzysta, znany m.in. z grupy Genesis).



Polskiego reprezentanta na Eurowizję Junior 2021 wybierze komisja powołana przez organizatora, a także widzowie w głosowaniu SMS. W przypadku remisu decydujące są głosy jury. W finałowym odcinku uczestnicy zaśpiewają m.in. oryginalne piosenki przygotowane na Eurowizję Junior.