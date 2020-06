Eurowizja Junior 2020 w Polsce: Wiemy, jak zostanie wyłoniony polski reprezentant. Kiedy premiera eurowizyjnej "Szansy na sukces"?

Poznaliśmy pierwsze szczegóły polskich preselekcji do Eurowizji Junior 2020. Konkurs ponownie odbędzie się w Polsce dzięki wygranej Viki Gabor w ub.r.

Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior 2019 AKPA

Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2020 w Polsce zostanie zorganizowany 29 listopada w studiu TVP w Warszawie.

Po raz pierwszy w historii impreza odbędzie się w jednym kraju dwa lata z rzędu.



Przypomnijmy, że w 2018 roku konkurs na Białorusi wygrała Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be". Dzięki temu Eurowizja Junior 2019 została zorganizowana w Gliwicach. Impreza odbyła się pod hasłem "Share the Joy".



Tam ponownie triumfowała Polska, a zwycięstwo zapewniła nam Wiktoria "Viki" Gabor. Wykonała piosenkę "Superhero".

Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły wyboru polskiego reprezentanta na tegoroczny konkurs.



Tak jak w 2019 r., nasz przedstawiciel zostanie wybrany w telewizyjnej "Szansie na sukces". TVP właśnie rozpoczęła proces zgłoszeń do programu. Wziąć w nim będą mogli dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat. Aby wziąć udział w castingu online, należy do 12 lipca wysłać filmik z własnym wykonaniem dwóch polskich piosenek lub link, pod którym będą zamieszczone utwory.

18. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się 29 listopada w Warszawie. Udział w konkursie do tej pory potwierdziły kraje takie jak: Polska, Francja, Rosja, Gruzja, Irlandia, Włochy, Holandia, Hiszpania i Ukraina.



W tym roku konkurs odbędzie się pod hasłem "Move the world" ("Rusz światem"). Z nim koresponduje logo w kształcie kuli ziemskiej.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Telewizji Polskiej: hasło tegorocznej edycji - "Move The World" - "Rusz Światem" - nawiązuje do idei działania, jakie każdy z nas może podjąć dla dobra całego świata. Mówi o tym, że wszyscy jesteśmy wielką wspólnotą, do której każdy z nas może i powinien wnieść swoje działanie, umiejętności i pasję".