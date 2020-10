Eurowizja Junior 2020: Ala Tracz prezentuje teledysk "I'll Be Standing"

Do sieci właśnie trafił teledysk "I'll Be Standing" Ali Tracz. To z tą piosenką 10-letnia wokalistka będzie reprezentować Polskę w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji Junior.

Po wygranej Viki Gabor ( posłuchaj zwycięskiej piosenki! ) w ubiegłorocznej Eurowizji Junior w Gliwicach Polska po raz drugi z rzędu organizuje ten konkurs piosenki. Wydarzenie odbędzie się 29 listopada w Warszawie.

Ala Tracz mieszka w małej miejscowości Stojeszyn Pierwszy (woj. lubelskie) z rodzicami i siostrą Olą. Jest uczennicą klasy czwartej szkoły podstawowej w Potoku Wielkim. Ma kotka Lili. Uwielbia tańczyć i podróże. Reprezentując Polskę na konkursach międzynarodowych zwiedziła Maltę, Bułgarię i Włochy.

Tak jak w 2019 r. nasz reprezentant wyłoniony został w eliminacjach w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior". Decyzją jury i widzów zwyciężyła 10-letnia Ala Tracz. W konkursie wykona piosenkę "I'll Be Standing", którą napisali dla niej Gromee i jego żona Sara Chmiel-Gromala, wokalistka grupy Łzy.

Klip przedstawia historię młodej zawodniczki, która pomimo trudności uparcie dąży do realizacji własnych marzeń.

W teledysku wystąpiła Natalia Bartnik - nastoletnia polska judoczka, która ma na swoim koncie rolę w nagrodzonym filmie Anny Jadowskiej "Dzikie róże". Dziewczynka nie poddaje się, pomimo porażek jakich doświadcza. Dzięki ciężkiej pracy i wsparciu trenera, Jarosława Maślińskiego udaje jej się wygrać walkę z samą sobą. Zdjęcia do teledysku zostały zrealizowane we Wrocławiu w klubie sportowym MAKO JUDO.



"'I'll Be Standing' w moim tłumaczeniu to historia opowiadająca losy młodziutkiej dziewczyny (niemal rówieśniczki Ali), która swoją determinacją, pracowitością i wiarą w marzenia osiąga wyznaczony przez siebie cel. Filozofia judo propaguje pewien uniwersalizm, prawdziwą wartością jest nie tyle osiągnięty cel (po zdobyciu szczytu na górze wyłaniają się kolejne do zdobycia), co sama droga, którą przebywa człowiek w procesie samodoskonalenia i rozwoju" - mówi Pascal Pawliszewski, reżyser teledysku.

To on nakręcił wcześniej klip "Superhero" Viki Gabor. Pracował także z takimi wykonawcami, jak m.in. Piotr Cugowski, Ania Wyszkoni, Feel i Lanberry, Lady Pank, Małgorzata Ostrowska, Blue Cafe, Marta Gałuszewska, Pączki w Tłuszczu, Michał Bajor, Mateusz Grędziński, Patryk Kumór, Adam Stachowiak, Alicja Janosz, Paulina Lenda i Ania Kłys.

Przypomnijmy, że Ala Tracz dała się poznać szerszej publiczności w trzeciej edycji "The Voice Kids". W tym programie występowała także jej starsza siostra Ola - obie trafiły pod skrzydła Dawida Kwiatkowskiego. Ala dotarła do ścisłego finału, Ola odpadła na etapie bitew.

W maju siostry opublikowały teledysk do wspólnej piosenki "Przed nami cały świat". Nagranie ma ponad 650 tys. odsłon.

