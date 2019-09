Eurowizja Junior 2019 w Polsce. Mateusz Szymkowiak i Agata Konarska wśród prowadzących

Mateusz Szymkowiak i Agata Konarska dołączyli do ekipy, która będzie prowadzić tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior, który odbędzie się w Polsce.

Przypomnijmy, że Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2019 odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice.

To efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznym konkursie na Białorusi z piosenką "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ).

Prezes TVP Jacek Kurski niemal natychmiast po zwycięstwie 14-letniej Polki zadeklarował, że będziemy gotowi na organizację wydarzenia.



"Telewizja Polska wyrazi gotowość do organizacji koncertu finałowego Eurowizji Junior 2019. Oczywiście wymaga to zgody Europejskiej Unii Nadawców. Ale jesteśmy gotowi i będziemy aplikować do EBU" - wyjaśniał.

Już wtedy Kurski sugerował, że Warszawa nie jest naturalnym wyborem z powodu braku odpowiedniej hali widowiskowo-sportowej. "Torwar ma słabą akustykę i średnio nadaje się do takiego show" - przekonywał.



Ostatecznie ogłoszono, że 19. Eurowizja Junior odbędzie się w Arenie Gliwice. Otwarty w maju 2018 r. obiekt liczy w sumie ponad 17 tys. miejsc (w tym ponad 13,3 tys. siedzących).

W maju podczas "dorosłej" Eurowizji w Tel Awiwie w Izraelu ogłoszono hasło ("Share the Joy") i logo tegorocznej edycji Eurowizji dla Dzieci.

"W logo umieszczono latawiec - symbol wolności, ale i wspólnego przeżywania emocji. Latawiec symbolizuje wolność, lekkość, wszystko, co w życiu najpiękniejsze. Ale żeby poleciał, musimy współdziałać. Taka idea przyświeca tegorocznej edycji Eurowizji Junior 2019. Gospodarze i organizatorzy wydarzenia, Europejska Unia Nadawców i Telewizja Polska, chcą pokazać kilkudziesięciu milionom widzów, że można wiele rzeczy robić razem. Wspólna aktywność sprawia, że stajemy się lepsi, mądrzejsi, bardziej wrażliwi. Po prostu - warto dzielić się radością!" - czytamy w ogłoszeniu.

Prowadzącymi konkurs zostali wspomniana Roksana Węgiel (dodatkowo ogłoszono ją ambasadorką tegorocznej edycji), Ida Nowakowska i Aleksander Sikora.



Znana z m.in. "Pytania na śniadanie" i "Dance Dance Dance" 28-letnia Ida Nowakowska na początku 2020 r. zadebiutuje jako jedna z prowadzących "The Voice Kids". W tej roli zastąpi Barbarę Kurdej-Szatan.

Nowakowska prowadziła już m.in. Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem, wakacyjną trasę Dwójki "Lato, muzyka, zabawa" a także jeden z koncertów na tegorocznym festiwalu w Opolu.

Tancerka, aktorka i jurorka jest córką znanego pisarza Marka Nowakowskiego (1935-2014), autora takich powieści, jak "Homo Polonicus", "Nekropolis", "Dziennik podróży w przeszłość" czy "Syjoniści do Syjamu". Marek Nowakowski był też autorem scenariuszy do filmów "Meta" (1971) i "Przystań" (1971).

Z kolei Aleksander Sikora jest związany z TVP od 2016 r. Początkowo pojawiał się jako ekspert od show-biznesu, a w maju tego roku zadebiutował jako jeden z prowadzących "Pytania na śniadanie". Głośno zrobiło się o nim, gdy był jednym z współprowadzących koncertu "Roztańczony PGE Narodowy" razem z m.in. Anną Lucińską.



Teraz do ekipy Eurowizji Junior dołączyli Mateusz Szymkowiak i Agata Konarska. Ten pierwszy (znany z m.in. "The Voice of Poland" oraz jako rzecznik polskiego jury podczas "dorosłej" Eurowizji) poprowadzi ceremonię otwarcia tegorocznego finału Eurowizji dla Dzieci. Gala odbędzie się 18 listopada w Katowicach - wówczas odbędzie się m.in. przywitanie delegacji, losowanie numerów startowych i występy specjalne.

Z kolei Agata Konarska (dziennikarka TVP prowadziła m.in. "Kawę czy herbatę" i koncert Premier na tegorocznym Festiwalu w Opolu) będzie prowadzić konferencję prasową ze zwycięzcą Eurowizji Junior.