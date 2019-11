Eurowizja Junior 2019 w Polsce: 4Dreamers na otwarcie z piosenką "Inapropro"

W poniedziałek 18 listopada w Teatrze Śląskim w Katowicach odbędzie się gala otwierająca tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Na scenie pojawi się m.in. boysband 4Dreamers, który zaprezentuje swoją nową piosenkę "Inapropro".

4Dreamers wystąpią na otwarcie Eurowizji Junior 2019 AKPA

Eurowizję Junior poprowadzą Roksana Węgiel, Ida Nowakowska i Aleksander Sikora. Ceremonię otwarcia (poniedziałek 18 listopada w Katowicach) poprowadzi Mateusz Szymkowiak. Wówczas odbędzie się m.in. przywitanie delegacji, losowanie numerów startowych i występy specjalne.

Reklama

Właściwy konkurs odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice. To efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznej Eurowizji dla Dzieci z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ).

W tym roku Polskę reprezentować będzie 12-letnia Wiktoria Viki Gabor, wybrana przez jury i widzów w "Szansie na sukces". Finalistka drugiej edycji "The Voice Kids" w konkursie zaśpiewa piosenkę "Superhero".



Z kolei galę w Katowicach na scenie otworzy boysband 4Dreamers. Kwartet zaprezentuje swój pierwszy autorski utwór w języku angielskim.



Piosenka "Inapropro" powstała na potrzeby Eurowizji Junior. Radosny i pozornie lekki utwór porusza ważne społecznie kwestie takie jak tolerancja.

Wideo Inapropro

W teledysku do nowej piosenki pojawi się znana jako Pani Gadżet Anna Nowak-Ibisz, prezenterka TVN i była żona Krzysztofa Ibisza.

Wideo Nowy teledysk 4Dreamers z… Panią Gadżet! (Dzień Dobry TVN/x-news)

Zdjęcia do teledysku powstały m.in. na dachu jednego z warszawskich wieżowców z widokiem na panoramę miasta nocą. Premiera wideoklipu odbędzie się w poniedziałek 18 listopada.

Na scenie w Katowicach pojawią się też Zespół Pieśni i Tańca Śląsk oraz Roksana Węgiel. Uczestnicy konkursu wykonają prawdopodobnie hymn tegorocznej edycji - "Share the Joy" autorstwa Gromee'ego, reprezentanta Polski na "dorosłą" Eurowizję 2018.

Grupę 4Dreamers tworzą Jakub Szmajkowski, Mateusz Gędek, Maksymilian Więckowski i Tomasz Gregorczyk (m.in. z powodu swojej fryzury nazwany jest Johnny Bravo).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kuba Szmajkowski w "The Voice Kids" TVP

Kwartet został utworzony z uczestników pierwszej edycji "The Voice Kids" - najdalej w programie zaszli Szmajkowski (podopieczny Dawida Kwiatkowskiego) i Gędek (drużyna Edyty Górniak), którzy znaleźli się w finale.

Więckowski (z ekipy Barona i Tomsona) i Gregorczyk (z drużyny Górniak) z programem pożegnali się na etapie bitew.

Clip 4Dreamers Sekret

Sprawdź tekst utworu "Sekret" w serwisie Teksciory.pl

Działający od początku 2018 r. boysband ma już na koncie dwie płyty: "4Dreamers" (2018) i "nb" (2019).