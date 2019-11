Eurowizja Junior 2019 w Polsce: 4Dreamers na otwarcie z nową piosenką "Ina-Pro Pro"

24 listopada w Arenie Gliwice odbędzie się tegoroczny konkursu Eurowizji Junior. Wiemy, kto pojawi się na otwarcie na scenie!

4Dreamers wystąpią na otwarcie Eurowizji Junior 2019 AKPA

Przypomnijmy, że tegoroczny konkurs Eurowizji Junior odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice. To efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznej Eurowizji dla Dzieci z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ).

Otwarty w maju 2018 r. obiekt liczy w sumie ponad 17 tys. miejsc (w tym ponad 13,3 tys. siedzących).



W tym roku Polskę reprezentować będzie 12-letnia Wiktoria Viki Gabor, wybrana przez jury i widzów w "Szansie na sukces".

Finalistka drugiej edycji "The Voice Kids" w konkursie zaśpiewa piosenkę "Superhero".

Eurowizję Junior poprowadzą Roksana Węgiel, Ida Nowakowska i Aleksander Sikora. Ceremonię otwarcia (18 listopada w Katowicach) poprowadzi Mateusz Szymkowiak. Wówczas odbędzie się m.in. przywitanie delegacji, losowanie numerów startowych i występy specjalne.

Z kolei Agata Konarska (dziennikarka TVP prowadziła m.in. "Kawę czy herbatę" i koncert Premier na tegorocznym Festiwalu w Opolu) będzie prowadzić konferencję prasową ze zwycięzcą Eurowizji Junior.

Serwis Party.pl podaje, że na otwarcie konkursu wystąpi grupa 4Dreamers, którą tworzą Jakub Szmajkowski, Mateusz Gędek, Maksymilian Więckowski i Tomasz Gregorczyk (m.in. z powodu swojej fryzury nazwany jest Johnny Bravo).

Kwartet został utworzy z uczestników pierwszej edycji "The Voice Kids" - najdalej w programie zaszli Szmajkowski (podopieczny Dawida Kwiatkowskiego) i Gędek (drużyna Edyty Górniak), którzy znaleźli się w finale.

Więckowski (z ekipy Barona i Tomsona) i Gregorczyk (z drużyny Górniak) z programem pożegnali się na etapie bitew.

Działający od początku 2018 r. boysband ma już na koncie dwie płyty: "4Dreamers" (2018) i "nb" (2019). Na otwarcie Eurowizji Junior chłopcy mają zaprezentować nowy anglojęzyczny singel, którego tytuł to prawdopodobnie "Ina-Pro Pro". Taki hasztag pojawia się w ich ostatnich wpisach w mediach społecznościowych.

W teledysku do nowej piosenki pojawi się znana jako Pani Gadżet Anna Nowak-Ibisz, prezenterka TVN i była żona Krzysztofa Ibisza.