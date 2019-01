Eurowizja Junior 2019 w Krakowie. Dyrektor Unii Nadawców potwierdza!

Według słów dyrektora generalnego EBU (Europejskiej Unii Nadawców) Noela Currana, tegoroczna edycja Eurowizji Junior odbędzie się w Krakowie.

Eurowizja junior 2019 odbędzie się w Krakowie /Mariusz Grzelak / Reporter

Przypomnijmy, że reprezentantka Polski Roksana Węgiel, wygrała zeszłoroczną edycję Eurowizji Junior organizowaną na Białorusi, dzięki czemu nasz kraj mógł ubiegać się o przygotowanie konkursu w 2019 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel po wygranej na Eurowizji Junior: Nie dam rady tego opisać Newseria Lifestyle

Reklama

Prezes TVP Jacek Kurski niemal natychmiast po zwycięstwie Polki zadeklarował, że będziemy gotowi na organizację wydarzenia.

"Telewizja Polska wyrazi gotowość do organizacji koncertu finałowego Eurowizji Junior 2019. Oczywiście wymaga to zgody Europejskiej Unii Nadawców. Ale jesteśmy gotowi i będziemy aplikować do EBU" - wyjaśniał.



Już wtedy Kurski sugerował, że Warszawa nie jest naturalny wyborem z powodu braku odpowiedniej hali widowiskowo-sportowej. "Torwar ma słabą akustykę i średnio nadaje się do takiego show" - przekonywał.



Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję Junior 2018 1 9 Reprezentująca Polskę 13-letnia Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 Autor zdjęcia: EPA/TATYANA ZENKOVICH Źródło: PAP 9

Wszystko wskazuje na to, że miastem-gospodarzem nadchodzącej Eurowizji Junior zostanie Kraków. Obiektem, gdzie odbędą się występy będzie Tauron Arena. Spekulacje potwierdził dyrektor Europejskiej Unii Nadawców, Noel Curran podczas wywiadu z TVP Info.

"TVP będzie organizatorem Konkursu Eurowizji dla Dzieci. Konkurs ten rozwija się z roku na rok, jeżeli chodzi o publiczność, liczbę uczestników, jeżeli chodzi o jakość. To jest bardzo istotne wydarzenie. Cały czas zastanawiamy się, jak pozyskać młodych odbiorców, a tutaj mamy platformę, dzięki której możemy zyskać miliony, a nawet dziesiątki milionów młodych odbiorców w całej Europie. Jest to fantastyczne wydarzenie, które odbędzie się w Krakowie i nie mogę się doczekać. Tym bardziej, że na pewno będę tam obecny. Ale jak mówię: to wydarzenie, które ciągle się rozwija" - stwierdził.

Eurowizja Junior 2019 odbędzie się w listopadzie.