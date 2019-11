Eurowizja Junior 2019: Ukraiński cover piosenki "Superhero" Viki Gabor

"Superhero", piosenka, którą polska reprezentantka Viki Gabor wykona na Eurowizji Junior, już ma swój cover. Utwór wykonała po ukraińsku Vasya Boykova.

Vasya Boykova nagrała nawet teledysk. Klip został zrealizowany w ukraińskim mieście Jaremcze na terenie Karpat.

Clip Vasya Boykova Superhero (Cover)

Ukraińska wokalistka bezskutecznie próbowała swoich sił w tegorocznych krajowych eliminacjach do "dorosłej" Eurowizji.



Utworem "Superhero" zachwycają się słuchacze z całej Europy. Wiktoria Gabor jest jedną z faworytek w konkursie Eurowizji Junior.

Viki Gabor jest obywatelką świata - urodziła się w Niemczech, wychowywała w Wielkiej Brytanii, a jakiś czas temu zamieszkała z rodziną w Polsce, w Nowej Hucie. Muzyka gra w jej duszy od zawsze. Jak mówi sama Viki, talent odziedziczyła po rodzicach, którzy są pochodzenia romskiego.



Clip Viki Gabor Superhero

Podobno wdała się w tatę, który tak jak ona lubi nowoczesne brzmienia.



W drugiej edycji "The Voice Kids" trafiła do drużyny Tomsona i Barona i dotarła aż do finału. W ostatnim odcinku na żywo wykonała swój singel "Time", który stał się sporym przebojem.



Przypomnijmy, że tegoroczny konkurs odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice. To efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznej Eurowizji dla Dzieci z piosenką "Anyone I Want to Be".

Eurowizję Junior poprowadzą Roksana Węgiel, Ida Nowakowska i Aleksander Sikora.



Ceremonię otwarcia (poniedziałek 18 listopada w Katowicach) poprowadzi Mateusz Szymkowiak. Wówczas odbędzie się m.in. przywitanie delegacji, losowanie numerów startowych i występy specjalne - całość ma potrwać ok. 1,5 godziny.

Galę w w Katowicach na scenie otworzy boysband 4Dreamers. Kwartet zaprezentuje swój pierwszy autorski utwór w języku angielskim "Inapropro".

Uroczystość w Teatrze Śląskim rozpocznie się o godz. 16. Program transmitowany będzie na żywo na JuniorEurovision.tv oraz TVP VOD.