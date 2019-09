Eurowizja Junior 2019: Kto w finale "Szansy na sukces"? [TRANSMISJA, PROGRAM]

Finalistka "The Voice Kids" Wiktoria Viki Gabor, Nikola Fiedor i Gabriela Katzer zmierzą się w finale "Szansy na sukces". Jedna z nich zostanie reprezentantką Polski podczas tegorocznej Eurowizji Junior.

Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior 2018 /Damian Klamka / East News

W niedzielę 29 września (godz. 15:15) rozpocznie się finałowy odcinek "Szansy na sukces".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiktoria Gabor w "The Voice Kids" TVP

Reklama

Trzy nastoletnie laureatki odcinków z udziałem gwiazd rywalizować będzie o miano polskiego reprezentanta na Eurowizję Junior 2019. Przypomnijmy, że tegoroczny konkurs odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice. To efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznej Eurowizji dla Dzieci z piosenką "Anyone I Want to Be".

Do finału awansowały Nikola Fiedor (odcinek z gościnnym udziałem Majki Jeżowskiej), finalistka "The Voice Kids" Wiktoria Viki Gabor (z zespołem Blue Cafe w roli gościa) i Gabriela Katzer (z Papa D.)

W programie każda z finale zaśpiewa kolejny cover i piosenkę, z którą będzie chciała wystąpić na Eurowizji Junior.

Zwyciężczynię wybiorą widzowie TVP.



Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior w Gliwicach poprowadzą Roksana Węgiel (dodatkowo ogłoszono ją ambasadorką tegorocznej edycji) oraz prezenterzy TVP znani z m.in. "Pytania na śniadanie": Ida Nowakowska i Aleksander Sikora.