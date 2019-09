Eurowizja Junior 2019: Kim jest Viki Gabor? [piosenka "Superhero"]

Kim jest Wiktoria Viki Gabor, która z piosenką "Superhero" będzie reprezentować Polskę na tegorocznej Eurowizji Junior, która odbędzie się 24 listopada w Gliwicach?

Viki Gabor będzie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2019 AKPA

W niedzielę 29 września odbył się finałowy odcinek "Szansy na sukces".

Trzy nastoletnie laureatki odcinków z udziałem gwiazd rywalizowały o miano polskiego reprezentanta na Eurowizję Junior 2019. Przypomnijmy, że tegoroczny konkurs odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice. To efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznej Eurowizji dla Dzieci z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ).

Do finału awansowały 11-letnia Nikola Fiedor (odcinek z gościnnym udziałem Majki Jeżowskiej), 12-letnia finalistka "The Voice Kids" Wiktoria Viki Gabor ( sprawdź! ; z zespołem Blue Cafe w roli gościa) i 12-letnia Gabriela Katzer (z Papa D.).

W programie każda nich razem ze swoimi mentorami zaśpiewała kolejny cover i piosenkę, z którą będzie chciała wystąpić na Eurowizji Junior.

Kolejno na scenie wystąpiły Nikola Fiedor ("A ja wolę moją mamę"), Viki Gabor ("Zapamiętaj") i Gabriela Katzer ("Maxi Singiel").

W drugiej rundzie finalistki już samodzielnie wykonywały łączące język polski i angielski premierowe piosenki napisane specjalnie na konkurs: "On My Way" (Gabriela Katzer), "Superhero" (Viki Gabor) i "Bubbles In My Head" (Nikola Fiedor).



Zwyciężczynię w głosowaniu wybrali widzowie oraz członkowie jury TVP (m.in. Konrad Smuga). Niespodzianki nie było - laureatką została Viki Gabor, która triumfowała zarówno w głosowaniu jury i widzów. Drugie miejsce zajęła Nikola Fiedor, a trzecie - Gabriela Katzer.

Wideo Viki Gabor - Superhero - Szansa Na Sukces 2019

"To była wspaniała rywalizacja, gratuluję" - ogłosił prezes TVP Jacek Kurski, który zauważył, że jeszcze się nie zdarzyło, żeby gospodarz Eurowizji Junior triumfował w konkursie. "Ale nie jest powiedziane, że to nie może się wydarzyć" - zaznaczył.



Viki Gabor jest obywatelką świata - urodziła się w Niemczech, wychowywała w Wielkiej Brytanii, a jakiś czas temu zamieszkała z rodziną w Polsce, w Nowej Hucie. Muzyka gra w jej duszy od zawsze. Jak mówi sama Viki, talent odziedziczyła po rodzicach, którzy są pochodzenia romskiego. Podobno wdała się w tatę, który tak jak ona lubi nowoczesne brzmienia.

W drugiej edycji "The Voice Kids" trafiła do drużyny Tomsona i Barona i dotarła aż do finału. W ostatnim odcinku na żywo wykonała swój singel "Time", który stał się sporym przebojem (ponad 2,4 mln odsłon).

Clip Viki Gabor Time

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior w Gliwicach poprowadzą Roksana Węgiel (dodatkowo ogłoszono ją ambasadorką tegorocznej edycji) oraz prezenterzy TVP znani z m.in. "Pytania na śniadanie": Ida Nowakowska i Aleksander Sikora.