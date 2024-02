16-letni Stasiek Kukulski (zbieżność nazwisk z Natalią Kukulską jest przypadkowa) pochodzi z muzycznej rodziny. Jego mama jest dyplomowaną organistką, nauczycielem muzyki oraz dyrygentem chóru. Tata jest klarnecistą, kapelmistrzem orkiestry wojskowej oraz dyrygentem chóru. Młody wokalista ma na swoim koncie sukcesy w młodzieżowych konkursach.



W 2017 r. z piosenką "To co żyje" wziął udział w polskich kwalifikacjach do Eurowizji Junior. Ostatecznie jury nie włączyło jego piosenki do konkursu.

Reklama

Dwa lata później pojawił się w drugiej edycji "The Voice Kids". W programie zaśpiewał piosenkę Mroza "100 metrów nad ziemią" (posłuchaj!) i przekonał do siebie trenerów.

"Fajne refreny i fajne flow w zwrotkach. Jesteś uroczy i każdy z nas chce mieć cię w swojej drużynie" - chwalił chłopca Dawid Kwiatkowski.

"Z takich głosów przeważnie rodzą się wielkie, męskie wokale. Skalę już masz, nawet bardzo mocno postawione, wysokie dźwięki nie piszczą w uszach" - stwierdził natomiast Tomson i to właśnie do jego drużyny z Baronem trafił Staś Kukulski.

Wideo Stasiek Kukulski - "1000 metrów nad ziemią" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Kids Poland 2

Eurowizja 2024: Stasiek Kukulski zgłosił swoją piosenkę

Do 2 lutego TVP przyjmowała piosenki, spośród których wewnętrzna komisja wybierze polskiego reprezentanta na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Na razie wiadomo, że nadesłano dobrze ponad 200 propozycji. Wśród wykonawców, którzy deklarowali swój udział są m.in. Justyna Steczkowska (trenerka "The Voice of Poland"), Edyta Górniak, Luna, Jan Górka, Michał Szpak, Marcin Maciejczak, Anna Jurksztowicz i Natasza Urbańska, która będzie trenerką w nowej edycji "The Voice Kids".

Swój udział zgłosił też Stasiek Kukulski z utworem "World of Liars" ( sprawdź! ).



"To piosenka poruszająca tematykę szerzenia nieprawdziwych informacji oraz ludzi, którzy zbudowali swoją potęgę na kłamstwie. Przesłanie tej piosenki brzmi, że w życiu należy walczyć o prawdę, ponieważ w dzisiejszych czasach, mając dostęp do wielu narzędzi, jest szczególnie ważna" - czytamy w opisie.

Autorami nagrania są Stasiek Kukulski i Marek Mościcki-Halicki. Za partie gitarowe odpowiada Krzysztof Łochowicz, a produkcją zajęli się Bartosz Skórkiewicz i Artur Sekura.

"Mam nadzieję, że piosenka Was poruszy, że spodoba się i zechcecie również udostępnić linka swoim znajomym. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia!!" - napisał nastoletni wokalista.

"Poruszasz każdego kto ma odrobinę wrażliwości", "Genialna piosenka i genialny Ty", "Moim zdaniem ma duże szanse na Eurowizji", "Piękny utwór, mądry przekaz", "Utwór petarda", "Dla mnie to jest pierwsza poważna propozycja na Eurowizję" - zachwycają się internauci.