Eurowizja 2024: Polski reprezentant wybrany! Co już wiemy?

Do 2 lutego TVP przyjmowała piosenki, spośród których wewnętrzna komisja wybierze polskiego reprezentanta na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Na razie wiadomo, że nadesłano dobrze ponad 200 propozycji. Wśród wykonawców, którzy deklarowali swój udział są m.in. Justyna Steczkowska (trenerka "The Voice of Poland"), Luna, Jan Górka, Natasza Urbańska, Marcin Maciejczak, Anna Jurksztowicz, Krystyna Prońko, Izabela Zabielska, Pan Savyan, Stashka, Nita, Sara Chmiel (wokalistka grupy Łzy i żona Gromee'ego, reprezentanta Polski na Eurowizję 2018), Bryska i Maciej Musiałowski.

Wiadomo, że nazwiska członków pięcioosobowej komisji TVP poznamy dopiero po ogłoszeniu polskiego reprezentanta. Stacja wciąż jeszcze nie zdradziła, kiedy oficjalnie ujawni wykonawcę, który w barwach Polski wystąpi w Malmö w Szwecji.



Według doniesień serwisów specjalizujących się w Eurowizji, nastąpi to najpóźniej w poniedziałek 19 lutego.

Zdaniem ekspertów z Dziennika Eurowizyjnego i Eurowizja.org, największe szanse ma Justyna Steczkowska z piosenką "Witch-ER Tarohoro". "The Voice of Poland" wymieniani są również m.in. Luna ("The Tower"), "Nita ("Thunder"), Pan Savyan ("W kolorku Amaretto"), Natasza Urbańska ("Who We Are"). Na premierę czekają piosenki Macieja Maciejczaka ("Midnight Dreamer") i Macieja Musiałowskiego ("Znak").

Justyna Steczkowska i piosenka "WITCH-ER Tarohoro" na Eurowizję 2024

Piosenka "WITCH-ER Tarohoro" ( posłuchaj! ) powstała we współpracy z ekipą Hotel Torino, która współtworzyła przeboje dla takich gwiazd jak Viki Gabor, Kayah, Lanberry, Marcin Maciejczak, Alicja Szemplińska czy Sara James.

Steczkowska po raz pierwszy na żywo zaśpiewała swój utwór podczas sylwestra TVP w Zakopanem (wokalistka od trzech edycji ponownie jest trenerką pokazywanego w TVP "The Voice of Poland").

Wideo WITCH-ER Tarohoro

Przypomnijmy, że Justyna Steczkowska w barwach Polski wystąpiła podczas Eurowizji 1995 - o jej wyjeździe zdecydowała wówczas redakcja działu rozrywki TVP (jej szefem był Andrzej Horubała). W Dublinie z piosenką "Sama" zajęła 18. miejsce na 25 uczestników, co przyjęto z rozczarowaniem, gdyż rok wcześniej Edyta Górniak ("To nie ja") zakończyła udział na drugiej pozycji.

W późniejszych latach Steczkowska oceniała innych kandydatów jako członkini polskiego jury podczas Eurowizji i podczas polskich preselekcji do konkursu.

Europejska Unia Nadawców poinformowała, że podczas Eurowizji 2024 wystąpi 37 państw. Przypomnijmy, że wszystkie kraje poza gospodarzem Szwecją i Wielką Piątką (Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Niemcy) zostaną podzielone na dwa półfinały, które odbędą się 7 i 9 maja. Finał zaplanowano na 11 maja.