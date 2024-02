Do 2 lutego TVP przyjmowała piosenki, spośród których wewnętrzna komisja wybierze polskiego reprezentanta na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Na razie wiadomo, że nadesłano dobrze ponad 200 propozycji. Wśród wykonawców, którzy deklarowali swój udział są m.in. Justyna Steczkowska (trenerka "The Voice of Poland"), Luna, Jan Górka, Marcin Maciejczak, Anna Jurksztowicz, Natasza Urbańska (będzie trenerką w nowej edycji "The Voice Kids"), Krystyna Prońko, Izabela Zabielska, Pan Savyan, Stashka, Nita, Sara Chmiel (wokalistka grupy Łzy i żona Gromee'ego, reprezentanta Polski na Eurowizję 2018) i Bryska.

Eurowizja 2024: Maciej Musiałowski w ostatniej chwili

Rzutem na taśmę do stawki dołączył znany głównie jako aktor Maciej Musiałowski ( sprawdź! ). O szczegółach poinformował we wpisie na Instagramie.

"Zawsze marzyłem o reprezentowaniu Polski w jakiejś dziedzinie. Przez ostatnie dziesięć dni, w przypływie spontanicznej decyzyjności, skończyłem bardzo ważny dla mnie utwór. (...) Zgłosić należało się do godziny 22:00 w piątek. Dokumenty wysłaliśmy o 21:42" - ujawnił.

Znany z takich produkcji jak m.in. film "Sala samobójców. Hejter" (nominacja do Orła za najlepszą główną rolę męską) i seriale "Druga szansa", "Kod genetyczny" i "Ultraviolet", do Konkursu Piosenki Eurowizji zgłosił utwór "Daj mi jakiś znak". Premiera piosenki odbędzie się 22 lutego.



"Konkurs Eurowizji zgrywa się z czasem, w którym jestem gotowy opowiadać o emocjach i doświadczeniach przez swoją płytę, która powstaje. Inspiracją do tekstu utworu było, jak można się domyślić - złamane serce" - napisał Maciej Musiałowski.

Współautorami nagrania są Wojtek Urbański, Patryk Kraśniewski i Krzysztof Falkowski, a współautorką tekstu Mimi Wydrzyńska, wokalistka duetu Linia Nocna.

Przypomnijmy, że Maciej Musiałowski ma na swoim koncie przebój "Zabierz tę miłość" w duecie z Julią Wieniawą, nową jurorką "Mam talent".