Do 2 lutego TVP przyjmowała piosenki, spośród których wewnętrzna komisja wybierze polskiego reprezentanta na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Na razie wiadomo, że nadesłano dobrze ponad 200 propozycji. Wśród wykonawców, którzy deklarowali swój udział są m.in. Justyna Steczkowska (trenerka "The Voice of Poland"), Luna, Jan Górka, Natasza Urbańska, Marcin Maciejczak, Anna Jurksztowicz, Krystyna Prońko, Izabela Zabielska, Pan Savyan, Stashka, Nita, Sara Chmiel (wokalistka grupy Łzy i żona Gromee'ego, reprezentanta Polski na Eurowizję 2018), Bryska i Maciej Musiałowski.

TVP jeszcze nie zdradziła, kiedy oficjalnie poznamy wykonawcę, który w barwach Polski wystąpi w Malmö w Szwecji.



Kayah i Dagadana potwierdzają zgłoszenie na Eurowizję 2024

Swoje zgłoszenie z piosenką "Jesień - Tańcuj" ( posłuchaj! ) potwierdziły też Kayah i Dagadana. Przypomnijmy, że ten utwór - przygotowany przez Łukasza "L.U.C." Rostkowskiego, Rebel Babel Film Orchestra, Laboratorium Pieśni oraz grupę Tęgie Chłopy - pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Chłopi", polskiego kandydata do Oscara (ostatecznie nie otrzymał nominacji). Soundtrack został nagrodzony już Złotą Płytą, a w serwisach streamingowych ma ponad 50 mln odsłuchów.

Oryginalna wersja "Jesień - Tańcuj" trwa ponad 4 minuty - zgodnie z regulaminem konkursu musiałaby zostać skrócona do 3 minut. Na razie nie wiadomo oficjalnie, w jakiej wersji piosenka dotarła do komisji TVP.



Połączenie oryginalnego pomysłu filmowego z muzyką L.U.C.-a zaowocowało rozmaitymi nagrodami, zainteresowaniem publiczności (ponad 2 mln widzów w kinach) oraz serią koncertów w prestiżowych filharmoniach. Kolejne występy odbędą się w Poznaniu (23 marca, Sala Ziemi), Bielsku-Białej (14 kwietnia, Cavatina), Lublinie (21 kwietnia, CSK) i Łodzi (22 kwietnia, Teatr Wielki).

Clip l.u.c. Jesień - Tańcuj - & RB Film Orchestra ft. Kayah, Dagadana, Laboratorium Pieśni, Tęgie Chłopy

Na platformie TikTok pojawiło się mnóstwo filmów, na których prezentowane są taneczne choreografie do utworu "Jesień - Tańcuj". Filmiki te cieszą się ogromną popularnością - niektóre z nich osiągają milionowe wyświetlenia oraz zdobywają tysiące polubień. To doskonały dowód na to, jak piosenka ta stała się hitem tegorocznych studniówek.

"Chłopi": Kim jest L.U.C.?

Łukasz L.U.C. Rostkowski - producent muzyczny, wokalista, kompozytor, autor tekstów oraz reżyser wideoklipów i koncertów, nagrodzony m.in. Paszportem Polityki, Mateuszem Trójki, Wrocławską Nagrodą Muzyczną, nagrodą Ale Sztuka, Ślizgerem, Brylantami Dolnośląskimi i dwukrotnie Yachem.



"Ścieżka dźwiękowa do 'Chłopów' to dla mnie piękny prezent na 20-lecie twórczości. Wielka przygoda tworzona z niezwykle utalentowaną ekipą filmowców oraz muzyków, kapel, zespołów i solistów. Chciałem stworzyć szerokie kompendium słowiańskiej muzyki folkowej w nawiązaniu do międzynarodowego charakteru tej produkcji. Z całego serca dziękuję DK Welchman i Hugh Welchmanowi [reżyserzy "Chłopów"] za cztery lata akademii filmowej. Zaprosiliśmy tu wielu różnych muzyków, którzy od lat poświęcają się z wielkim oddaniem muzyce tradycyjnej. Spotkaliśmy tu folk z muzyką filmową i transową. Idea Rebel Babel polega na angażowaniu lokalnych muzyków, więc przy okazji koncertów chcemy zapraszać kolejne niezwykłe kapele i regionalne zespoły pieśni i tańca, które będą mogły zaprezentować swoje regionalne brzmienia" - podkreślał Łukasz "L.U.C." Rostkowski.