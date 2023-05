Eurowizja 2024: Abba wróci na scenę? Muzycy odpowiadają na plotki

Po ostatnim finale Eurowizji internauci zaczęli spekulować, że triumf szwedzkiej artystki Loreen mógł być ustawką, gdyż w 2024 roku przypada 50. rocznica wygranej ABBY w tym konkursie.

Inni snuli domysły, że autorzy przeboju "Waterloo", na okoliczność organizowanej w Szwecji Eurowizji, znów wystąpią razem na scenie. Członkowie ABBY wykluczyli jednak, że zaśpiewają wtedy razem. W wywiadzie dla programu BBC "Newsnight" Benny Andersson stwierdził, że "nie ma mowy", aby grupa wystąpiła, a nawet pojawiła się razem na przyszłorocznej Eurowizji.

Reklama

"Nie chcę tego. A jeśli ja nie chcę, to inni też nie. To tyczy się całej naszej czwórki. Gdy ktoś mówi 'nie', to jest 'nie'" - powiedział kompozytor i multiinstrumentalista ABBY. Udzielający z nim wywiadu Björn Ulvaeus dodał: "Możemy świętować 50 lat ABBY bez bycia na scenie".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Finaliści "Twoja twarz brzmi znajomo" jako grupa ABBA Polsat

Eurowizja 2024: Abba wróci na scenę? Muzycy odpowiadają

Spektakularna międzynarodowa kariera zespołu, do którego należą również wokalistki Anni-Frid Lyngstad i Agnetha Fältskog, rozpoczęła się od zwycięstwa w finale 19. Konkursu Piosenki Eurowizji w Brighton w 1974, gdzie ABBA wykonała utwór "Waterloo". Główne lata aktywności zespołu przypadły na okres od 1972 do 1982 r. Jednak i później grupa okazjonalnie angażowała się w różne projekty. Na przykład w 2021, po prawie 40 latach, wydała krążek z premierowym materiałem "Voyage". Album ten ma być ostatnim szwedzkiego kwartetu.

Natomiast od maja 2022 r. w Londynie trwa seria koncertów ABBY - "ABBA Voyage", podczas których na scenie "występują" hologramy muzyków tej grupy. Niedawno widowisko obejrzał milionowy widz. Zapewne będzie ich jeszcze wielu, gdyż jak wyjawił Ulvaeus, zespół prowadzi rozmowy z różnymi miastami, by również poza Londynem, poza Europą, na pozostałych kontynentach, odbywały się multimedialne koncerty szwedzkiego kwartetu. Będzie to jednak wymagało wybudowania specjalnych aren koncertowych, gdzie takie zaawsowane technologiczne widowiska będą możliwe do realizacji.