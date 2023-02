Greckie preselekcje odbyły się pod koniec stycznia - to wówczas w dwuetapowych eliminacjach zwycięzcą został 16-letni Victor Vernicos. Grecko-duński wokalista został wybrany z piosenką "What They Say".

Vernicos w pokonanym polu zostawił Melissę Mantzoukis ("Liar") oraz duet Antonia Kaouri i Maria Maragkou ("Shout Out!"). Melissa zdobyła najwięcej głosów od 70-osobowego jury składającego się z wyselekcjonowanej publiczności. Po finale preselekcji wokalistka sugerowała, że wyniki głosowania jury ekspertów telewizji ERT zostały zmanipulowane przeciwko niej.

Reklama

Wideo 🇬🇷 Eurovision 2023 - Greece - Victor Vernicos – What They Say - Song Leaked

Serwis eurowizja.org podaje, że reprezentujący Melissę prawnik poprosił grecką telewizję o podanie szczegółowych wyników konkursu oraz wyjaśnienie, czy eksperci znali punktację drugiego panelu podczas głosowania i w jaki sposób zastąpiono dwóch jurorów, którzy zrezygnowali z członkostwa w jury. Fani konkursu zaczęli spekulować, że wybór mało znanego Victora Vernicosa (związany z wpływową wytwórnią PANIK Records) mógł zostać ustawiony.

Wideo Melissa Mantzoukis - LIAR / Eurovision 2023 Greece / Eurovision 2023

Stacja ERT nie odpowiedziała w terminie na pytania prawnika ani nie skomentowała pojawiających się zarzutów. W porannym programie konkurencyjnej telewizji STAR przedstawiciel Mantzoukis potwierdził, że w tej sytuacji piosenkarka wkroczy na ścieżkę prawną. Telewizja ERT przekazała, że zamieszanie wprowadza ryzyko odwołania udziału Grecji w Eurowizji (w połowie marca upływa ostateczny termin zgłoszenia piosenki do konkursu). Prawnik Melissy Mantzoukis ujawnił, że ERT winą za ewentualne wycofanie z Eurowizji chce obarczyć właśnie jego klientkę.

Instagram Post Rozwiń

Eurowizja 2023 odbędzie się w dniach 9, 11 (półfinały) i 13 maja (finał) w Liverpoolu. Ubiegłoroczny konkurs wygrała Kalush Orchestra z Ukrainy, ale z powodu wojny w tym kraju organizację konkursu przyznano Wielkiej Brytanii (reprezentant tego kraju - Sam Ryder - w 2022 r. zajął drugie miejsce).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kalush Orchestra: "Są ludzie z innych krajów, którym zależy na Ukrainie" INTERIA.PL

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Przypomnijmy, że TVP poda 10 uczestników konkursu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję" najpóźniej 15 lutego.

Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. Na razie TVP nie podało oficjalnie składu jury. Jastrząb Post ujawnił, że przewodniczącą jury będzie Edyta Górniak . Wokalistka była pierwszą polską reprezentantką w Konkursie Piosenki Eurowizji - w 1994 r. w Dublinie zajęła drugie miejsce z utworem "To nie ja!". To nasz największy sukces w tym konkursie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Górniak zalała się łzami w "The Voice of Poland" TVP

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman, zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland".



Eurowizja 2022: Finał z udziałem Krystiana Ochmana! 1 / 52 Kalush Orchestra po zwycięstwie na Eurowizji! Źródło: East News Autor: MARCO BERTORELLO / AFP

Na liście chętnych do udziału w preselekcjach znajdują się m.in. Adrian Makar (zwycięzca "Mam talent"), Anna Cyzon (drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2010, finalistka "Must Be The Music" w Polsacie), Blanka, Dominik Dudek (zwycięzca ostatniej edycji "The Voice of Poland"), Iwona Węgrowska, Karolina Lizer (uczestniczka preselekcji do Eurowizji 2022), Kuba Szmajkowski (uczestnik preselekcji do Eurowizji 2022), Lidia Kopania (reprezentantka Polski na Eurowizji 2009), Maja Hyży, Maja Kapłon, Monika Urlik (półfinalistka pierwszego "The Voice of Poland", trzecie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2018), Natalia Sikora (laureatka drugiego "The Voice of Poland"), Natasza Urbańska, Paula Biskup ("Mam talent"), Ramona Rey, Maria Niklińska, Anna Józefina Lubieniecka (była wokalistka Varius Manx i niegdysiejsza solistka Piotra Rubika) i gwiazdor disco polo Skolim.