15 lutego TVP oficjalnie ujawniła 10 uczestników polskich preselekcji. Koncert "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję" odbędzie się 26 lutego (godz. 17:30). Polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. Na razie TVP nie podało oficjalnie składu jury. Przewodniczącą z decydującym głosem ma być Edyta Górniak .

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman.

Wideo Ochman - River - LIVE - Poland 🇵🇱 - Grand Final - Eurovision 2022

Eurowizja 2023: Natasza Urbańska faworytką?

W eliminacjach wezmą udział Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").

Najbardziej doświadczoną uczestniczką tegorocznych preselekcji jest obecna od wielu lat na scenie Natasza Urbańska. Pierwsze kroki stawiała w Studio Buffo. Widzowie mogą kojarzyć ją z programów TVP jak "Przebojowa noc", a w 2022 roku wygrała "Mask Singer" jako Deszcz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natasza Urbańska o kręceniu teledysku "Instynkt" Newseria Lifestyle

W 2009 zdobyła Wiktora w kategorii Gwiazda Piosenki i Estrady. W polskich preselekcjach startowała już dwukrotnie, zajmując trzecie miejsce z "I Like it Loud" w 2007. Rok później zajęła drugie miejsce z utworem "Blow Over", a po 15 latach powraca z piosenką "Lift U Up" .

Autorami tegorocznej propozycji są Jan Bielecki (muzyka), Twan Ray (muzyka, tekst) i Natasza Urbańska (tekst).

Clip Natasza Lift U Up

"Kiedy upadamy podnosimy się nawzajem. Kiedy upadam podnoszę siebie. Dziewczyna, którą jestem nosi zbroję, ale w środku cierpi jak każdy. Ma wielkie serce, ale i twardy tyłek. Siła kobiety i człowieka jest niesamowita. Uzdrawia, unosi, wyciąga z ciemności. 'Lift U Up' to utwór na te czasy, kiedy potrzebujemy się podeprzeć, czasami na kimś a czasami na głosie własnego serca" - mówi Natasza Urbańska o nowej piosence.

Eurowizja 2023 - gdzie i kiedy się odbędzie?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 r. w Liverpoolu. Udział w konkursie potwierdziło 37 państw. Zwycięzcą ubiegłorocznego został Kalush Orchestra z Ukrainy.