10 lutego TVP przedstawi listę uczestników, którzy zmierzą si w polskich preselekcjach. 16 dni później - 26 lutego - w Warszawie o godzinie 17:30 odbędzie się specjalny koncert, na którym wyłoniony zostanie nasz kandydat na Eurowizję.

Koncert będzie transmitowany przez TVP1 i potrwa dwie godziny.

Warto dodać, że Polska oraz San Marino to ostatnie kraje, które wciąż przyjmuję kandydatury chętnych na wyjazd od Liverpoolu.

Kto walczy o wyjazd na Eurowizję?

Na razie nie znamy oficjalnej listy kandydatów, których TVP przepuściła do ostatniego etapu preselekcji, jednak nieoficjalnie wiadomo, że lista chętnych jest naprawdę długa.

Wśród nich znaleźli się m.in.: Blanka, Jann, Karolina Lizer, Kuba Szmajkowski, Lidia Kopania, Natalia Moskal, Ramona Rey, Natasza Urbańska, Maja Hyży i Skolim. W gronie zainteresowanych miała też znaleźć się Marina, ale wokalistka nie potwierdziła tych doniesień.

Pojawiły się również spekulację o możliwych propozycjach do preselekcji od byłych uczestników Eurowizji: Kasi Moś oraz Gromee'ego z Sarą Chmiel. Na liście zainteresowanych nie brakuje również nazwisk znanych z "The Voice of Poland": Dominika Dudka, Anny Serafińskiej, Filipa Sterniuka, Jana Majewskiego, Mai Kapłon i Natalii Sikory.



Eurowizja 2023 w tym roku w Liverpoolu

Tegoroczny finał konkursu Eurowizji odbędzie się 13 maja w Liverpoolu. Wielka Brytania jest gospodarzem w zastępstwie Ukrainy, która wygrała ubiegłoroczną edycję, ale z powodu rosyjskiej napaści przeprowadzenie konkursu na jej terytorium jest niemożliwe.