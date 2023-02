15 lutego to dzień, na który czekają polscy fani Eurowizji. Jutro podczas emisji programu "Pytanie na śniadanie" mamy poznać pełną listę artystów, którzy powalczą o reprezentowanie Polski podczas konkursu Eurowizji, który odbędzie się w maju 2023 roku w Liverpoolu.

Wiadomości MaRina i teledysk "Nie prowokuj". Płyta "Warstwy" już dostępna Marina Łuczenko-Szczęsna wraz z początkiem zeszłorocznego mundialu wydała specjalną piosenkę "This Is The Moment" ( posłuchaj! ), którą promowała teledyskiem z udziałem męża, a jednocześnie gwiazdora polskiej kadry - Wojciecha Szczęsnego. Później pojawiała się we wspomnianym już programie śniadaniowym, a także była jedną z gwiazd imprezy sylwestrowej.

To wtedy pojawiały się plotki, że to jej powolna droga do tego, by wkrótce próbować sił w preselekcjach do Eurowizji. Mówiono nawet, że gwiazda ma już gotowy utwór do konkursu. TVP miało zależeć na tym, by Marina wystąpiła w preselekcjach, bo miałaby duże szanse, by awansować dalej.

Wygląda jednak na to, że plany Mariny to już przeszłość, bo według portalu, choć wszystko "było dogadywane", to prawdopodobnie żona Wojciecha Szczęsnego w ostatniej chwili zrezygnowała. "TVP bardzo zależało na obecności Mariny. Na Woronicza uważano, że to idealna kandydatka do reprezentowania Polski na konkursie. Miała zgłosić się do preselekcji, wszystko było już dogadywane. Niestety, po sylwestrze odpuściła, nie bardzo wiadomo, dlaczego" - mówi informator Pudelka.

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Jutro będziemy mieć pewność, czy plotki na temat udziału Mariny się potwierdzą. Wiemy za to już teraz, że krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. Na razie TVP nie podało oficjalnie składu jury. Przewodniczącą z decydującym głosem ma być Edyta Górniak .

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman.

Na liście chętnych do udziału w preselekcjach znajdują się m.in. Adrian Makar (zwycięzca "Mam talent"), Anna Cyzon (drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2010, finalistka "Must Be The Music" w Polsacie), Blanka, Dominik Dudek (zwycięzca ostatniej edycji "The Voice of Poland"), Iwona Węgrowska, Karolina Lizer (uczestniczka preselekcji do Eurowizji 2022), Kuba Szmajkowski (uczestnik preselekcji do Eurowizji 2022), Lidia Kopania (reprezentantka Polski na Eurowizji 2009), Maja Hyży, Maja Kapłon, Monika Urlik (półfinalistka pierwszego "The Voice of Poland", trzecie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2018), Natalia Sikora (laureatka drugiego "The Voice of Poland"), Natasza Urbańska, Paula Biskup ("Mam talent"), Ramona Rey, Maria Niklińska, Anna Józefina Lubieniecka (była wokalistka Varius Manx i niegdysiejsza solistka Piotra Rubika) i gwiazdor disco polo Skolim.