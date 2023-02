Jann to naprawdę Jan Rozmanowski, który jako nastolatek z rodziną przeniósł się do Irlandii Północnej. Śpiewał w Operze Narodowej, kształcił się w Flynn Performing Arts w Newry oraz studiował wokal na prestiżowej uczelni BIMM w Londynie (lata 2018-2022).

W marcu 2022 r. wypuścił debiutancką EP-kę "Power". Rozpoczęciem nowego etapu w karierze jest singel "Gladiator" , z którym zgłosił się do polskich preselekcji do Eurowizji (listę uczestników TVP ujawni 15 lutego).

Eurowizja 2023: Kim jest Jann?

Jak przyznaje sam Jann, przez ostatnie miesiące nabrał znacznie większej świadomości artystycznej, co słychać w jego najnowszym utworze. "Gladiator" to wyważone połączenie odwagi, pewności siebie, emocji oraz świeżego brzmienia.

Utwór jest autorską kompozycją Janna. Artysta odpowiada za warstwę tekstową i muzyczną singla, a przy produkcji numeru współpracował z Jeremiaszem Hendzlem. Piosence towarzyszy zaskakujące wideo, które artysta stworzył wspólnie z Adamem Romanowskim.

Clip Jann Gladiator

"Romantyczny, momentami niemal rozerotyzowany miks elektroniki, r'n'b i popu w stylu Seana Nicholasa Savage'a, SOHNa, Son Luxa czy RY X - to wszystko tworzy smakowitą, dopieszczoną całość, wypełnioną po brzegi emocjami. Jann to przykład na to, iż polska muzyka wciąż może bez trudu zaskarbić sobie przychylność słuchaczy na całym świecie" - tak Janna zapowiadał festiwal Great September w Łodzi.

Fani Eurowizji zachwycili się piosenką "Gladiator", czemu dają wyraz w mediach społecznościowych i w komentarzach pod teledyskiem. Opublikowany w połowie października 2022 r. klip ma ponad 185 tys. odsłon.

"Ten człowiek musi reprezentować nas na Eurowizji! Po świetnym Ochmanie pora na kolejną perełkę. Niech Europa usłyszy, że Polska to nie tylko Edyta Górniak czy Ich Troje... Ten utwór i teledysk to taka magia...", "Chyba się popłaczę, jak ta piosenka nie pojedzie na Eurowizję. No, jak się dostanie to też się popłaczę, ale ze szczęścia", "TVP, proszę zluzować gumki w gaciach i wysłać Janna na Eurowizję!", "Jeśli wybierzemy tę piosenkę to odzyskam wiarę w Eurowizję", "To jest to, melodia, oryginalność, charyzma, klimat. Kawałek na pewno porwałoby ludzi, którzy uwielbiają odlecieć pod sceną, a energia wokalisty na scenie udzieliłaby się wszystkim. Naprawdę z takim kawałkiem można dać czadu!", "Dla mnie Gość jest bezkonkurencyjny w tegorocznych, polskich propozycjach eurowizyjnych. Niedopuszczenie go do grona finalistów byłoby głupotą i skandalem. Oby dali mu wygrać!" - czytamy głosy zachwyconych fanów.

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Przypomnijmy, że TVP poda 10 uczestników konkursu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję" najpóźniej 15 lutego.

Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. Na razie TVP nie podało oficjalnie składu jury. Jastrząb Post ujawnił, że przewodniczącą jury będzie Edyta Górniak . Wokalistka była pierwszą polską reprezentantką w Konkursie Piosenki Eurowizji - w 1994 r. w Dublinie zajęła drugie miejsce z utworem "To nie ja!". To nasz największy sukces w tym konkursie.

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman, zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland".



Na liście chętnych do udziału w preselekcjach znajdują się m.in. Adrian Makar (zwycięzca "Mam talent"), Anna Cyzon (drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2010, finalistka "Must Be The Music" w Polsacie), Blanka, Dominik Dudek (zwycięzca ostatniej edycji "The Voice of Poland"), Iwona Węgrowska, Karolina Lizer (uczestniczka preselekcji do Eurowizji 2022), Kuba Szmajkowski (uczestnik preselekcji do Eurowizji 2022), Lidia Kopania (reprezentantka Polski na Eurowizji 2009), Maja Hyży, Maja Kapłon, Monika Urlik (półfinalistka pierwszego "The Voice of Poland", trzecie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2018), Natalia Sikora (laureatka drugiego "The Voice of Poland"), Natasza Urbańska, Paula Biskup ("Mam talent"), Ramona Rey, Maria Niklińska, Anna Józefina Lubieniecka (była wokalistka Varius Manx i niegdysiejsza solistka Piotra Rubika) i gwiazdor disco polo Skolim.

