15 lutego TVP oficjalnie ujawniła 10 uczestników polskich preselekcji. Koncert "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję" odbędzie się 26 lutego (godz. 17:30). Polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. Na razie TVP nie podało oficjalnie składu jury. Przewodniczącą z decydującym głosem ma być Edyta Górniak .

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman .

Eurowizja 2023: Kto wystąpi w polskich preselekcjach?

W eliminacjach wezmą udział Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").

W gronie 10 uczestników nie znalazła się Ramona Rey , która do eliminacji zgłosiła piosenkę "Kocham" . Utwór zanotował ponad 560 tys. odsłon w ciągu trzech tygodni od premiery.



Eurowizja: Ramona Rey dostanie dziką kartę? Apel fanów

W internecie fani wokalistki zaczęli rozpowszechniać apel do TVP, by przyznać Ramonie Rey dziką kartę.



"Artystka nie miała jeszcze okazji wziąć udziału w preselekcjach w przeciwieństwie do innych artystów. Jako piosenkarka, która w przeszłości współpracowała z TVP w takich programach jak 'HitGenerator' czy 'Superstarcie' myślę, że powinna otrzymać szansę w rywalizacji o możliwość reprezentowania Polski w Liverpoolu. (...) No i w '10' nie ma żadnej propozycji po polsku, a Ramona otwarcie mówi, że jej utwór ma na celu promocję języka ojczystego" - czytamy.

We wspomnianym show "Superstarcie" (2014) Ramona Rey zajęła 7. miejsce (na 10 uczestników). Ciekawostka, program wygrała Natasza Urbańska.



"Kocham cię Polsko" - napisała wokalistka na Facebooku po ogłoszeniu listy 10 finalistów.

"Szacunek do własnego języka był dla mnie bardzo istotny w tej grze. No cóż..." - odpowiedziała w jednym z komentarzy, a w innym dodała, że też nie rozumie, czemu jej piosenka nie została zakwalifikowana. "Czułam duże wsparcie dla tego utworu" - podkreśla.