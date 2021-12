Wyboru polskiego reprezentanta na 66. Konkurs Piosenki Eurowizji 2022 dokona wewnętrzna komisja TVP. Utwory do preselekcji można było zgłaszać do 20 listopada.

Piosenka nie mogła być upubliczniana komercyjnie przed 1 września 2021 roku, nie może też mieć charakteru politycznego czy dyskryminacyjnego. Telewizja Polska zaleca też, żeby wykonawca był autorem lub współautorem utworu, ale nie jest to konieczny wymóg.

5-osobowa komisja ekspertów wskaże najpierw od 3 do 15 najlepszych opcji; każdy juror ma przy tym prawo do dodania jednej kandydatury spoza zgłoszeń. Uczestnicy drugiego etapu będą ocenieni przez każdego eksperta w skali od 1 do 10, a piosenka z najlepszym wynikiem będzie reprezentować Polskę w Turynie we Włoszech.

Reklama

Werdykt mieliśmy poznać nie później niż 2 stycznia 2022 roku. Ostatnio nieoficjalnie mówiono, że TVP zdecyduje się ujawnić polskiego reprezentanta podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką. W Zakopanem na scenie wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Roksana Węgiel, Rafał Brzozowski, Sławomir, Boys, Weekend, Piękni i Młodzi, Mig, Defis, Classic, Playboys, Milano, Daria i Kuba Szmajkowski.



Ostatnia dwójka wymieniana jest w gronie faworytów do reprezentowania Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji 2022.

Kim jest Daria Marcinkowska?

26-letnia Daria, znana również jako Daria Marx, naprawdę nazywa się Daria Marcinkowska. Widzowie TVP mogą ją pamiętać z 10. edycji "The Voice of Poland" ( zobacz! ). Wówczas wszyscy jurorzy odwrócili się, by mieć ją w swojej drużynie. Daria odpadła na etapie bitew. Przygodę z muzyką rozpoczęła, gdy miała zaledwie 7 lat.



Wideo Daria Marcinkowska - "Lay Me Down" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 10

Pomimo tego, że szkoliła się na śpiewaczkę operową, postawiła ostatecznie na taneczny pop. Był to chyba strzał w dziesiątkę, bo jej debiutancki utwór "Love Blind" ( sprawdź! ) zanotował ponad 3,2 mln odsłon, a na Spotify przesłuchano go prawie 5,5 mln razy. Niedługo po premierze pierwszej piosenki wypuściła singel "Paranoia" ( posłuchaj! ), który w ciągu miesiąca zanotował ponad 3,1 mln odtworzeń.

Wideo DARIA - PARANOIA (Official Music Video)

Kim jest Kuba Szmajkowski?

Szeroka publiczność poznała go w pierwszej edycji "The Voice Kids" (2018), gdy miał 15 lat. W show TVP zachwycił jurorów, którzy podczas przesłuchań nagrodzili go owacją na stojąco. Ostatecznie trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, z którym dotarł do finału.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kuba Szmajkowski w "The Voice Kids" TVP

Po programie wszedł w skład kwartet 4Dreamers, który został utworzony z uczestników pierwszej edycji "The Voice Kids" - najdalej w programie zaszli właśnie Kuba Szmajkowski i Mateusz Gędek (drużyna Edyty Górniak). Zespół zakończył działalność w 2021 r. po wydaniu płyt "4Dreamers" i "nb.".

Clip Sara Egwu-James Czarny Młyn (piosenka z filmu "Czarny Młyn") - & Kuba Szmajkowski

Szmajkowski ma na koncie duet z Sarą James, która w grudniu tego roku zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior (piosenka do filmu "Czarny młyn"). Na "dorosłą" Eurowizję proponuje utwór "Lovesick".

Wideo LOVESTICK

Tymczasem nieoczekiwanie TVP zdecydowała w ostatniej chwili zmienić termin ogłoszenia polskiego kandydata.



"Ze względu na duże zainteresowanie polskimi preselekcjami do Konkursu Piosenki Eurowizji - ESC Turyn 2022, uprzejmie informujemy, że laureata ogłosimy w dniu 15 stycznia 2022 roku" - taki komunikat pojawił się na stronie eurowizja.tvp.pl.

Wcześniej podawano, że swoje propozycje do preselekcji nadesłali m.in. serialowe córki Kasi Skrzyneckiej z produkcji "Miłość na zakręcie" Siostry Szczepańskie ("El Complemento"), znany z "Szansy na sukces" i "Must Be The Music" Michał Gabor ("Arribo"), Oscar Jensen ("Love of My Life"), a także Anna Cyzon (zajęła drugie miejsce w polskich preselekcjach do Eurowizji 2010 - sprawdź! ).

W 2021 roku na Eurowizji reprezentował Polskę Rafał Brzozowski ( zobacz! ), który nie awansował do finału. W półfinale, w którym występował, zajął 14. miejsce (na 17. miejsc). W mediach spekulowano wówczas kto zadecydował o wybraniu go na reprezentanta. W marcu 2021 roku TVP wydało oświadczenie, w którym można przeczytać, że wybór "miał charakter czysto ekspercki i odbywał się wyłącznie w oparciu o ocenę atrakcyjności zgłoszonych utworów".

Wideo RAFAŁ - The Ride - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2021

Odpowiedzialny był za to "zespół ekspertów Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy, którzy oceniali wyłącznie piosenkę, a nie jej wykonawcę", nie wiadomo jednak, kto wchodził w skład tego zespołu, a Telewizja Polska odmówiła odpowiedzi.