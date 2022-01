Pierwotnie informowano, że wyboru polskiego reprezentanta na 66. Konkurs Piosenki Eurowizji 2022 dokona wewnętrzna komisja TVP. Utwory do preselekcji można było zgłaszać do 20 listopada 2021 r.



5-osobowa komisja ekspertów miała wskazać najpierw od 3 do 15 najlepszych opcji; każdy juror miał przy tym prawo do dodania jednej kandydatury spoza zgłoszeń. Uczestnicy drugiego etapu mieli być ocenieni przez każdego eksperta w skali od 1 do 10, a piosenka z najlepszym wynikiem miała reprezentować Polskę w Turynie we Włoszech.

Początkowo werdykt mieliśmy poznać nie później niż 2 stycznia 2022 roku. Wiele osób spekulowało, że nazwisko reprezentanta padnie ze sceny Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem. Niemal w ostatniej chwili termin ogłoszenia zwycięzcy został przesunięty na 15 stycznia, a TVP tłumaczyła to dużym zainteresowaniem.

Reklama

Eurowizja 2021 - finał 1 / 49 Maniża (Rosja) Źródło: Getty Images Autor: Dean Mouhtaropoulos udostępnij

Eurowizja 2022: Kto pojedzie z Polski?

Teraz Jastrząb Post, powołując się na osobę związaną z telewizją publiczną, podaje, że TVP całkowicie zmienia zasady, a wybór reprezentanta na Eurowizję 2022 dokona się podczas koncertu preselekcyjnego. Podobnie było dwa lata temu, wówczas Alicja Szemplińska ( sprawdź! ) wygrała w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" (ostatecznie konkurs został odwołany z powodu pandemii koronawirusa).

"TVP w połowie lutego szykuje koncert preselekcyjny z udziałem 10 kandydatów. Wśród nich nie zabraknie faworytów internautów: Krystiana Ochmana ( zobacz! ), Ani Byrcyn i Darii Marx" - mówi w rozmowie z Jastrząb Post anonimowy informator.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman: "Ja tej pandemii bardzo nie lubię" Newseria Lifestyle

Według tych informacji, zwycięską piosenkę wybierze komisja złożona z osób związanych z polskim rynkiem muzycznym, ale swój głos będą mogli oddawać również widzowie. Na razie TVP nie odniosła się do tych rewelacji - na oficjalnej stronie stacji o Eurowizji w ostatniej wiadomości czytamy, że laureat preselekcji zostanie ogłoszony 15 stycznia.

Clip Ochman Światłocienie

Wspomniane nazwiska są od pewnego czasu wymieniane w gronie faworytów, szczególnie Krystian Ochman (zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" w drużynie Michała Szpaka) oraz Daria - wokalistka znana jest także jako Daria Marx (naprawdę nazywa się Daria Marcinkowska). Widzowie TVP mogą ją pamiętać z 10. edycji "The Voice of Poland" (odpadła na etapie bitew). Ostatnio coraz częściej pojawia się na antenie TVP - wystąpiła m.in. w programie "You Can Dance. Nowa generacja" oraz na scenie Sylwestra Marzeń z Dwójką.

Finał "The Voice of Poland 11" 1 / 17 Edyta Górniak i Michał Szpak Źródło: AKPA Autor: Piotr Podlewski udostępnij

Z kolei Ania Byrcyn to finalistka 11. odsłony "The Voice of Poland" - we wrześniu 2021 r. podbiła scenę festiwalu w Opolu, wygrywając w konkursie Debiuty.

Opole 2021: koncert "Debiuty" 1 / 12 Numer pięć wśród debiutantów to Tomasz Bulzak i utwór "Mury Jerycha". Źródło: AKPA Autor: Podlewski udostępnij

Wcześniej pojawiały się takie nazwiska, jak Kuba Szmajkowski, Karolina Stanisławczyk, Siostry Szczepańskie, Oscar Jensen, Michał Gabor, Anna Cyzon, Łzy, Unmute, So So, Juliet Daisy & Duplox, Voytek Soko Sokolnicki czy Mauer.





Eurowizja 2021: zaskakujący wybór reprezentanta

W 2021 roku na Eurowizji reprezentował Polskę Rafał Brzozowski, który nie awansował do finału. W półfinale, w którym występował, zajął 14. miejsce (na 17. miejsc). W mediach spekulowano wówczas, kto zadecydował o wybraniu go na reprezentanta. W marcu 2021 roku TVP wydało oświadczenie, w którym można przeczytać, że wybór "miał charakter czysto ekspercki i odbywał się wyłącznie w oparciu o ocenę atrakcyjności zgłoszonych utworów".



Eurowizja 2021: Drugi półfinał 1 / 16 Rafał Brzozowski (Polska) Źródło: AFP Autor: KENZO TRIBOUILLARD udostępnij

Odpowiedzialny był za to "zespół ekspertów Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy, którzy oceniali wyłącznie piosenkę, a nie jej wykonawcę", nie wiadomo jednak, kto wchodził w skład tego zespołu, a Telewizja Polska odmówiła odpowiedzi.



Wideo RAFAŁ - The Ride - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2021