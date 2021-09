Znane z serialu "Miłość na Zakręcie" Siostry Szczepańskie zaprezentowały utwór "El Complemento", który jest ich propozycją do przyszłorocznej Eurowizji. Okazuje się, że aktorki są także uzdolnione muzycznie - nie tylko wykonały piosenkę, ale same ją skomponowały i napisały tekst w języku hiszpańskim. Jak dodają, żeby poprawnie go wykonać, uczyły się tego języka przez kilka miesięcy.



Za nami oficjalna premiera singla. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Rafał Grabias, Angelika Głaczkowska, Sylwia Nowak, Paweł Tur oraz reprezentantka Polski na Eurowizji w 2011 roku - Magdalena Tul.

Szczepańskie mają nadzieję, że tym utworem dostaną się na Eurowizję i zostaną następczyniami Rafała Brzozowskiego. Myślicie, że mają szansę?

Eurowizja 2022 - kiedy i gdzie się odbędzie?

66. edycja Konkursu Piosenki Eurowizja odbędzie się we Włoszech w maju 2022 roku. Zwycięzcą tegorocznego konkursu został włoski zespół Måneskin. Wciąż nie znane są dokładne daty koncertów półfinałowych i finałowych.

W rozmowie z portalem Jastrząb Post Jacek Kurski odpowiedział na pytanie o zasady wybierania reprezentanta na Eurowizję 2022. "Chcemy rozpocząć przygotowania wcześniej. Ostatnio problemem było to, że przysłano bardzo niesatysfakcjonujące propozycje. Nigdy ich nie ujawnialiśmy, bo trudno ujawniać rzeczy, z których się zrezygnowało, po co robić wokół tego zamieszanie" - mówił.