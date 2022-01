"Jest to nowy gatunek muzyczny dla mnie, o którym zawsze marzyłem. Mój pierwszy singel 'Nieskończone' był w klimacie latino i po polsku, a teraz nastąpiła taka zmiana. Nie chcę powiedzieć, że jakaś mega drastyczna, ale rzeczywiście ten singel się różni od tego pierwszego" - mówił o piosence "Lovesick" w "Dzień Dobry TVN" Kuba Szmajkowski.

Utrzymany w klimatach klubowych utwór "Lovesick" powstał we współpracy m.in. z Dominic’iem Buczkowskim-Wojtaszkiem, Eweliną Skonieczną, Mateuszem Dziewulskim, Patrykiem Kumórem oraz Sven Kolandsonem i Thomasem Karlssonem.

Kim jest Kuba Szmajkowski?

Kuba Szmajkowski (przed Eurowizją przedstawiający się jako KUBA) to były uczestnik "The Voice Kids". Po zdobyciu popularności w talent show TVP, wokalista trafił do uformowanego zaraz po programie boysbandu 4Dreamers.

Grupa przestała istnieć w grudniu 2020 roku. Od tamtej pory Szmajkowski rozpoczął solową działalność. Młody piosenkarz na koncie równie piosenkę "Nieskończone".

Szmajkowski był również gwiazdą ostatniego Sylwestra Marzeń z Dwójką, gdzie wystąpił m.in. w duecie z Mają Hyży. Zaśpiewali utwór "Cold Heart".



Kto pojedzie na Eurowizję 2022 z Polski?

Oprócz Kuby Szmajkowskiego o wyjazd na Eurowizję do Turynu powalczą również: Krystian Ochman, Daria, Unmute, Ania Byrcyn, Emilia Dębska, Karolina Lizer, Karolina Stanisławczyk & Chika Toro, Lidia Kopania oraz siostry Szlachta.