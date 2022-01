Wyboru polskiego reprezentanta na 66. Konkurs Piosenki Eurowizji 2022 dokona wewnętrzna komisja TVP. Utwory do preselekcji można było zgłaszać do 20 listopada.



5-osobowa komisja ekspertów wskazuje najpierw od 3 do 15 najlepszych opcji; każdy juror ma przy tym prawo do dodania jednej kandydatury spoza zgłoszeń. Uczestnicy drugiego etapu są ocenieni przez każdego eksperta w skali od 1 do 10, a piosenka z najlepszym wynikiem będzie reprezentować Polskę w Turynie we Włoszech.



Werdykt mieliśmy poznać nie później niż 2 stycznia 2022 roku. Ostatecznie jednak termin ogłoszenia zwycięzcy został przesunięty na 15 stycznia.



Wśród faworytów wymieniane są trzy osoby: Daria, Kuba Szmajkowski i Krystian Ochman. Oprócz tego z wpisów w mediach społecznościowych można wyczytać, że swoje propozycje złożyli również m.in.: Karolina Stanisławczyk, Siostry Szczepańskie, Oscar Jensen, Michał Gabor, Anna Cyzon, Łzy, Unmute, So So, Juliet Daisy & Duplox, Voytek Soko Sokolnicki czy Mauer.



Kim jest Daria Marcinkowska?

26-letnia Daria, znana również jako Daria Marx, naprawdę nazywa się Daria Marcinkowska. Widzowie TVP mogą ją pamiętać z 10. edycji "The Voice of Poland". Wówczas wszyscy jurorzy odwrócili się, by mieć ją w swojej drużynie. Daria odpadła na etapie bitew. Przygodę z muzyką rozpoczęła, gdy miała zaledwie 7 lat.



Pomimo tego, że szkoliła się na śpiewaczkę operową, postawiła ostatecznie na taneczny pop. Był to chyba strzał w dziesiątkę, bo jej debiutancki utwór "Love Blind" zanotował ponad 3,7 mln odsłon. Niedługo po premierze pierwszej piosenki wypuściła singel "Paranoia", który w ciągu miesiąca zanotował ponad 8,6 mln odtworzeń.



Clip DARIA LOVE BLIND

Wokalistka jest rozpatrywana jako faworytka według widzów, ponieważ coraz częściej pojawia się na antenie TVP - wystąpiła m.in. w programie "You Can Dance. Nowa generacja" oraz na scenie Sylwestra Marzeń z Dwójką. Sama piosenkarka poinformowała, że nie wiedziała o zgłoszeniu do wewnętrznych selekcji.



"Na razie pomysł wydaje mi się, że jest tylko w głowach Polaków. Wydaję mi się, że to trochę nasuwa się z racji tego, że profil mojej osoby wielu wydaje się bardzo odpowiedni. Spędziłam lata i szkoliłam się za granicą, szczególnie, że jestem jedyną osobą, która ma na ten moment piosenki w radiu i śpiewa w języku angielskim. [...] rzecz, która nasuwa się wszystkim, niemniej ja na razie nic o tym nie wiem. Ale oczywiście byłoby mi przemiło, jeśli to właśnie mi przyszłoby reprezentować nasz kraj na eurowizji. Na pewno dałabym z siebie wszystko" - mówiła w grudniu 2021 roku w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl.

Wideo DARIA - PARANOIA (Official Music Video)

Kim jest Kuba Szmajkowski?

Szeroka publiczność poznała go w pierwszej edycji "The Voice Kids" (2018), gdy miał 15 lat. W show TVP zachwycił jurorów, którzy podczas przesłuchań nagrodzili go owacją na stojąco. Ostatecznie trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, z którym dotarł do finału.



Po programie wszedł w skład kwartet 4Dreamers, który został utworzony z uczestników pierwszej edycji "The Voice Kids" - najdalej w programie zaszli właśnie Kuba Szmajkowski i Mateusz Gędek (drużyna Edyty Górniak). Zespół zakończył działalność w 2021 r. po wydaniu płyt "4Dreamers" i "nb.". Szmajkowski ma na koncie duet z Sarą James, która w grudniu tego roku zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior (piosenka do filmu "Czarny młyn").

Wideo Sara James, Kuba Szmajkowski - Czarny Młyn (piosenka z filmu “Czarny Młyn”)

Na "dorosłą" Eurowizję proponuje utwór "Lovesick". "Jestem ogromnym fanem konkursu eurowizji od 2015 roku. Moim marzeniem jest wystąpić na tym największym wydarzeniu na świecie! Co roku śledzę Eurowizję i kibicuję naszym reprezentantom. Myślę, że 'Lovesick' jest bardzo mocną propozycją i super sprawdziłaby się w konkursie, dlatego zgłosiłem się do polskich preselekcji. Piosenka opowiada o ciężkiej relacji, od której jesteśmy uzależnieni, ale jednocześnie bardzo nas rani. Utwór powstał w kooperacji ze znanymi producentami i moim szwedzko-polskim teamem" - mówił eurowizji.org.

Wideo LOVESTICK

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman urodził się w Melrose w Stanach Zjednoczonych, a wychował w mieście Potomac w stanie Maryland (niedaleko Waszyngtonu). Jego rodzice wyjechali do USA studiować i pracować jeszcze za czasów PRL-u. Warto wspomnieć, że dziadkiem Krystiana Ochmana jest słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta, wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go z resztą sam sławny dziadek.

W końcu zdecydował się wystąpić w programie TVP "The Voice of Poland", gdzie zachwycił trenerów i widzów już na etapie przesłuchań. Ostatecznie pod opieką Michała Szpaka doszedł do finału i został zwycięzcą 11. edycji show. Ochman nazywany był objawieniem i fenomenem, a jego pierwszy autorski utwór "Światłocienie" typowany był jako jeden z najlepszych debiutanckich singli laureatów "The Voice of Poland". Równie dużym sukcesem okazała się wydana w 2021 roku debiutancka płyta.



Clip Ochman Światłocienie

Początkowo Ochman nie był zainteresowany tematem Eurowizji, jednak w końcu potwierdził, że zgłosił swój utwór do konkursu. "Ostatnio robiłem coś z Atutem i Czarnym Hi-Fi może do Eurowizji. [...] Olek Kowalski, wspaniały producent, też jest za tym, żeby robić współczesne [utwory - przyp. red.], z beatem, śpiewając w szybszym tempie z ładną melodią. Kombinowaliśmy w studiu, żeby mieć eurowizyjnie brzmiący utwór, ale taki, z którym noszę łączę indywidualnie" - powiedział w wywiadzie dla Empiku.

Eurowizja 2021: zaskakujący wybór reprezentanta

W 2021 roku na Eurowizji reprezentował Polskę Rafał Brzozowski, który nie awansował do finału. W półfinale, w którym występował, zajął 14. miejsce (na 17. miejsc). W mediach spekulowano wówczas kto zadecydował o wybraniu go na reprezentanta. W marcu 2021 roku TVP wydało oświadczenie, w którym można przeczytać, że wybór "miał charakter czysto ekspercki i odbywał się wyłącznie w oparciu o ocenę atrakcyjności zgłoszonych utworów".



Odpowiedzialny był za to "zespół ekspertów Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy, którzy oceniali wyłącznie piosenkę, a nie jej wykonawcę", nie wiadomo jednak, kto wchodził w skład tego zespołu, a Telewizja Polska odmówiła odpowiedzi.



Wideo RAFAŁ - The Ride - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2021