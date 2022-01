"Czysta woda" to najnowszy utwór Karoliny Lizer przygotowany we współpracy z Bum Bum Orkestar.

To pełna radości i witalności piosenka, łącząca w sobie polskie tradycje muzyczne ze słowiańską, folkową energią. Piękny poetycki tekst autorstwa Tomka Kordeusza w przystępny i humorystyczny sposób opisuje tematykę przemijania czasu i człowieka...

Energetyczną muzykę skomponował Marcin Partyka a zagrali muzycy Bum Bum Orkestar wraz z Krzysztofem Łochowiczem. Karolina Lizer opracowała i wykonała wszystkie partie wokalne utworu.

Artystka wierna jest swoim etno-folkowym fascynacjom i konsekwentnie przebija się z nimi do współczesnego słuchacza.

Kim jest Karolina Lizer?

Karollina Lizer to wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Jest absolwentką szkół muzycznych I i II st. w Warszawie.

Wieloletnia uczennica Szkoły Piosenki Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego oraz Autorskiej Szkoły Musicalowej M. Pawłowskiego przy Teatrze Roma. Gościnnie występuje w "Piwnicy pod Baranami". Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Uczniów Szkół Artystycznych 2021. Podczas koncertów na żywo zachwyca i urzeka widzów swoją niezwykłą osobowością sceniczną.

Karolina Lizer ubiegły rok może zaliczyć do wyjątkowo udanych. Latem ukazała się jej debiutancka płyta "Lśniąca. Łąkowe historie", która została bardzo ciepło przyjęta zarówno przez słuchaczy jak i dziennikarzy muzycznych. Pochodzące z płyty single "Lśniąca", "Ptasi lot" czy "Co raz cięższy głaz" były emitowane w wielu stacjach radiowych.

Ukazały się też dwa single we współpracy z Bum Bum Orkestar, które są zapowiedzią ich wspólnego albumu.

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".



Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności.

W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

