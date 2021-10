Eurowizja 2022: gdzie odbędzie się finał? Znamy miasto [DATA, MIEJSCE]

W najnowszym ogłoszeniu dowiadujemy się, że wybór padł na Turyn! To właśnie to miasto będzie 10, 12 i 14 maja 2022 roku stolicą europejskiej piosenki.



Organizację kolejnej Eurowizji zapewniło Włochom zwycięstwo fenomenalnego zespołu Måneskin w maju tego roku. Podczas finału z pewnością usłyszymy jeszcze raz grupę z ich przebojem "Zitti E Buoni", który bardzo spodobał się Europejczykom.

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2022?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, a odpowiedź na nie poznamy na pewno w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Jak podali organizatorzy Eurowizji, artyści mogą zgłaszać się do eliminacji do 20 listopada 2021 roku do godziny 22. Poza zgłoszeniem osobowym, należy też przesłać w formacie MP3 utwór, który miałby reprezentować Polskę podczas konkursu. Taka piosenka nie może być upubliczniana komercyjnie przed 1 września 2021 roku, nie może też mieć charakteru politycznego czy dyskryminacyjnego. Telewizja Polska zalecała też, żeby wykonawca był autorem lub współautorem utworu, ale nie jest to konieczny wymóg.

W drugiej rundzie znajdzie się od 3 do 15 artystów, a ich utwory będą oceniane w skali od 1 do 10. Polskę będzie reprezentować ten artysta, który zdobędzie najwięcej punktów. Jeśli doszłoby do remisu, to zwycięzcę wybierze przewodniczący komisji konkursowej. Nazwisko nowego reprezentanta bądź reprezentantki poznamy najpóźniej do 2 stycznia 2022 roku.