Telewizja Polska podała niedawno listę 10 kandydatów do reprezentacji Polski podczas Eurowizji 2022, które wystąpią podczas koncertu preselekcyjnego. Dody nie ma wśród wybranej "dziesiątki", chociaż wokalistka zdradziła swoim fanom na Instagramie, że zgłosiła do konkursu utwór "Fake Love".

Fani piosenkarki zaczęli proponować w komentarzach pod postem TVP na Facebooku, żeby Rabczewska otrzymała "Dziką kartę". Według komentujących, piosenka Dody jest jedyną szansą, aby Polska zwyciężyła w konkursie.

"Trochę słabo jeśli wokalistka, która jest 20 lat na polskiej scenie nie dostanie szansy wzięcia udziału. Można jej nie lubić, ale zawsze robi show, umie zrobić dobrą reklamę, a piosenka naprawdę ma szansę na wysokie miejsce" - czytamy w jednym z komentarzy pod postem na Facebooku TVP.



"Fake Love" to zapowiedź czwartego solowego albumu Dody. Piosenkarka śpiewa o uzależnieniach od emocji i drugiego człowieka. Współautorami nagrania są Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór, Radboud Miedema, Twan Ray i Emily Middlemas.



Reklama

Eurowizja 2022: TVP rozda dzikie karty?

"Dzikie karty" były już wręczane w poprzednich edycjach Eurowizji. Takiej szansy doświadczyły już wcześniej choćby Natasza Urbańska, czy Iwona Węgrowska, dzięki czemu dostały się do preselekcji.



Według portalu "Jastrząb Post" TVP nie zamierza w tym roku nikomu dawać dzikich kart, a dowiedział się tego od osoby pracującej przy produkcji preselekcji.



"W preselekcjach wystąpi 10 artystów, których nazwiska ogłoszono w piątkowym wydaniu 'Pytania na śniadanie'. Nie zostaną wręczone dzikie karty. Nie było nawet takich planów. Do eliminacji zakwalifikowały się tylko utwory zgłoszone do 20 listopada włącznie. Żadnych dzikich kart nie będzie" - przekazało źródło portalu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2020: "Oszałamiający wygląd to nie dzieło przypadku" INTERIA.PL





Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".



Wideo DARIA - PARANOIA (Official Music Video)

Sprawdź tekst do utworu "Paranoia" w serwisie Tekściory.pl

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Przypomnijmy, że w 2021 roku na Eurowizji Polskę reprezentował Rafał Brzozowski. Wokalista z piosenkę "The Ride" odpadł w półfinale, zajmując tam odległe 14. miejsce.

Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2022? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2022? Ania Byrcyn - "Dokąd?" 3% Daria - "Paranoia" 37% Emila Dębska (Mila) - "All I Need" 0% Karolina Lizer - "Czysta woda" 0% Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move" 0% Kuba Szmajkowski - "Lovesick" 4% Lidia Kopania - "Why Does It Hurt" 1% Krystian Ochman - "River" 52% Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy" 1% Unmute - "Głośniej niż decybele" 2%

głosów: 5490