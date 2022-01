"Fake Love" to zapowiedź czwartego solowego albumu Dody. Piosenkarka śpiewa o uzależnieniach od emocji i drugiego człowieka. Współautorami nagrania są Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór, Radboud Miedema, Twan Ray i Emily Middlemas.



"Wszyscy słuchając bitu imprezowego, tanecznego, zapominają o tej warstwie lirycznej, która jest bardzo ważna i w tej piosence również niezwykle istotna. Ja też potraktowałam ten utwór jako ujście, jakiś taki wentyl dla moich różnych sytuacji życiowych, smutnych. I rzeczywiście ta piosenka opowiada o 'Fake Love', czyli o tytułowej miłości, która nie jest prawdziwa, jedyna którą znam, jedyna którą zaznałam w życiu" - tłumaczyła Doda w rozmowie z RMF FM.

Na Instagramie Dody pojawiła się informacja o zgłoszeniu jej piosenki na Eurowizję 2022.





"To prawda, dzisiaj wstałam i mi odbiło. Zgłosiłam 'Fake Love' na Eurowizję" - powiedziała w filmiku na Instagramie. " Niech się dzieje wola nieba / fanów" - dodała. Informacja wciąż wywołuje w komentujących sporo emocji.

"Moje marzenie od 15 lat", "Takie miałem nadzieje jak usłyszałem kawałek polskiego tekstu", "Generalnie obstawiałam, że ten numer powinien nas reprezentować... Ale gdzieś usłyszałam, że nie chcesz... Szok", "Mam nadzieję że to ty pojedziesz, a naprawdę będziesz miała tę statuetkę w rękach. Wreszcie by się coś działo" - tego typu opinie można przeczytać pod ogłoszeniem.

Dzień po zaskakującym ogłoszeniu wokalistki Telewizja Polska podała listę 10 osób, które wystąpią podczas koncertu preselekcyjnego. Dody nie ma wśród wybranej "dziesiątki", może to oznaczać zatem, że piosenkarka chciała zrobić fanom żart lub że nie zorientowała się w sprawie terminów zgłoszeń i wysłała swoją piosenkę zbyt późno.

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".



Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Doda na Eurowizji? Dzika Karta dla wokalistki?

Fani Dody nie ukrywają zażenowania. Uważają, że to właśnie ona powinna reprezentować nasz kraj w konkursie.

"Trochę słabo jeśli wokalistka, która jest 20 lat na polskiej scenie nie dostanie szansy wzięcia udziału. Można jej nie lubić, ale zawsze robi show, umie zrobić dobrą reklamę, a piosenka na prawdę ma szansę na wysokie miejsce" - czytamy w jednym z komentarzy pod postem na Facebooku TVP.

Coraz częściej w komentarzach pada propozycja, aby przyznać Dodzie "Dziką Kartę" i tym samym dać szansę na udział w Eurowizji 2022.



"My nadal czekamy na decyzję o przyznaniu Dzikiej Karty Dodzie! TVP, apelujemy, jedyna, realna, szansa na wygraną. Na pewno zapewni ogromne show, i jej głos zapewni nam wygraną!", "A gdzie jest Doda? Zgłosiła się po terminie, ale istnieje możliwość przyznania dzikiej karty", "Prawda jest taka że z Doda były by jakieś szanse... I tak właśnie TVP słucha ludzi... Żenada" - czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że w 2021 roku na Eurowizji Polskę reprezentował Rafał Brzozowski. Wokalista z piosenkę "The Ride" odpadł w półfinale, zajmując tam odległe 14. miejsce.



