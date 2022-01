"W świecie, w którym większość z nas działa w olbrzymim stresie, nieustannie myślimy o tym, co przed nami i próbujemy zaplanować przyszłość. Z różnych powodów, podskórnie towarzyszy nam mnóstwo wątpliwości na temat tego, co nas czeka. Piosenka opowiada o tym, jak bardzo chcemy i potrzebujemy przerwy od całego tego zgiełku" - tak o utworze mówi Krystian. Piosenkę poznamy już na początku lutego.

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman jest zwycięzcą 11. edycji "The Voice of Poland" oraz wnukiem słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Jego uczestnictwo w telewizyjnym show zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów.

Ochman nazywany był objawieniem i fenomenem, a jego pierwszy autorski utwór "Światłocienie" typowany był jako jeden z najlepszych debiutanckich singli laureatów "The Voice of Poland". Piosenka zanotowała aż 300 tyś. streamów w tydzień i zadebiutowała na Top200 Spotify. Singel osiągnął status złotej płyty.



Drugi singel "Wielkie tytuły" znalazł się na pierwszym miejscu na karcie na czasie Youtube. Również na KNC znalazły się cztery kolejne single z teledyskami.

Krystian z utworem "Prometeusz" wygrał 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w koncercie Premier oraz jako pierwszy polski wokalista wziął udział w The Circle Sessions, gdzie zaprezentował na żywo dwa utwory "Lights In The Dark" oraz "Ten sam ja".



Debiutancki album Krystiana pt. "Ochman" miał premierę 19 listopada 2021 roku. Znalazło się na nim 11 utworów. Warto dodać, że płyta trafiła na szczyt listy przedsprzedaży na Empiku oraz zadebiutowała na szóstym miejscu OLiS. Krystian został nominowany do Odkryć Empiku 2021 w kategorii Muzyka za debiutancki album "Ochman".