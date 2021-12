Sara James zwyciężyła eliminacje odbywające się w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". To właśnie laureatka "The Voice Kids", będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2021. Piosenkarka wykonała utwór "Somebody" ( sprawdź! ) i od początku była typowana na faworytkę eliminacji.

W komentarzach na Youtube już pojawiła się masa pozytywnych głosów na temat piosenki.

Reklama

"Polska znowu ma szansę na zwycięstwo, Sara jest niesamowitą wokalistką, a "Somebody" to świetna piosenka. Gdyby tylko Polska była w Eurowizji dla dorosłych w połowie tak dobra jak w Eurowizji Juniorów... W każdym razie, powodzenia Polsko!" - napisał jeden z internautów.



Zagraniczni youtuberzy także bardzo doceniają Sarę i jej śpiew. W wielu filmach z reakcjami na jej występ padało, że ma nieprawdopodobnie dojrzały wokal i ogromne szanse na zwycięstwo.

Clip Sara Egwu-James Somebody - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2021

Utwór "Somebody" napisany został przez znany i ceniony zespół autorów. Za warstwę muzyczno-literacką odpowiadają: Patryk Kumór, Tom Martin, Dominik Buczkowski-Wojtaszek oraz Jan Bielecki. Niektórzy współpracowali już przy zwycięskich utworach Viki Gabor ("Superhero") czy Roxie Węgiel ("Anyone I Want To Be"). Na swoim koncie mają również hity artystów takich jak: Kayah ("Ramię w ramię"), Sanah, Alicja Szemplińska ("Empires") i Marta Gałuszewska ("Nie mów mi nie").



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara Egwu-James o udziale w Eurowizji Junior Newseria Lifestyle

Sara James. Kim jest tata polskiej reprezentantki na Eurowizji Junior 2021?

Jak się okazało, Sara pochodzi z muzycznej rodziny. Jej tata, John Egwu-James ma nigeryjskie korzenie i również jest muzykiem - występuje w duecie Loui & John. W ostatnim czasie duet stworzył własną wersję wielkiego przeboju Stinga "Englishman in New York". Ta propozycja spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy.



Clip Loui & John Englishman 2021 (cover)

John James wystąpił także w programach "X Factor" oraz "Bitwie na Głosy"! W tym drugim był członkiem drużyny Mezo, z którym później nagrał oficjalny utwór, pt. "Jedyna".

Wideo John James & Jacek MEZO Mejer - JEDYNA - Oficjalny Teledysk HD

Zobaczcie przepiękny film prezentujący jak Sara James śpiewa wspólnie ze swoim ojcem. Może niedługo nagrają razem jakiś utwór?