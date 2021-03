Eurowizja 2021: Rafał Brzozowski reprezentantem Polski? "To nie moje decyzje"

Coraz więcej wskazuje, że reprezentantem Polski na Eurowizję 2021 będzie ulubieniec TVP Rafał Brzozowski. Oficjalne ogłoszenie piosenki - w najbliższy piątek.

Rafał Brzozowski (w środku) prowadził ostatnio koncert "Za zdrowie Pań!", obok niego Norbi i Aleksander Sikora AKPA

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa odwołano Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie (Holandia). Choć sytuacja na całym świecie wciąż nie jest ustabilizowana, w tym roku festiwal ma się odbyć zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).

Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców (EBU) pozostawiła krajom decyzję, czy w tym roku wystawią tych samych wykonawców, którzy mieli pojawić się w 2020, czy zdecydują się na nowych reprezentantów.

Spośród 40 państw, zdecydowana większość zamierza wysłać tych samych przedstawicieli.

Wciąż nie wiadomo, jaką decyzję podejmie TVP, choć wszystko na to wskazuje, że w Rotterdamie nie zobaczymy Alicji Szemplińskiej ( sprawdź! ), która miała reprezentować Polskę w 2020 r.

TVP podgrzała spekulacje, podając następującą informację na facebookowym profilu Bądźmy razem TVP.



"Nareszcie możemy Wam zdradzić polską piosenkę na Eurovision Song Contest 2021. Ogłoszenie już w najbliższy piątek w 'Pytanie na śniadanie' w TVP2" - czytamy.

Telewizja Polska jako ostatnia ujawniła szczegóły ogłoszenia swojego przedstawiciela. Poza Polską jeszcze tylko trzy kraje - Białoruś, Rosja i Szwecja - nie podały, kto będzie ich reprezentował.

Coraz więcej wskazuje, że do Rotterdamu pojedzie Rafał Brzozowski, gospodarz "Jaka to melodia?" i prowadzący "The Voice Senior". W 2019 r. był w polskim składzie jury na Eurowizję. Z kolei w 2017 r. startował w polskich preselekcjach do tego konkursu z utworem "Sky Over Europe". Wówczas zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Kasią Moś.

Wokalista i prezenter na temat spekulacji na swój temat rozmawiał z RMF FM.



"Chyba wiem, w jakim kontekście jest ten telefon. Rzeczywiście jest tak, że pracowałem ostatnio nad płytą i jedna z piosenek spodobała się jeśli chodzi o występ na Eurowizji. Natomiast to cały czas jest jeszcze spekulacja i to nie są moje decyzje" - powiedział.

Na medialnej karuzeli pojawiły się takie nazwiska, jak m.in. Roksana Węgiel (laureatka Eurowizji Junior 2018 - sprawdź! ), Krystian Ochman (zwycięzca ostatniej edycji "The Voice of Poland" - posłuchaj! ) i Michał Szpak (trener "The Voice of Poland" podczas Eurowizji 2016 zajął wysokie, siódme miejsce), jednak są one mało prawdopodobne.

Według nieoficjalnych informacji All About Music TVP miała dzwonić z propozycją do Maryli Rodowicz, ale ta ją odrzuciła.

Obok Brzozowskiego często wymieniana była również Cleo (trenerka "The Voice Kids", uczestniczka Eurowizji 2014, podczas której zajęła 14. miejsce).