Eurowizja 2021: Rafał Brzozowski reprezentantem Polski! Piosenka "The Ride"

To już oficjalne! Ulubieniec TVP Rafał Brzozowski został reprezentantem Polski na Eurowizję 2021. Do Rotterdamu pojedzie z tanecznym utworem "The Ride".

Rafał Brzozowski jest faworytem prezesa TVP Jacka Kurskiego AKPA

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa odwołano Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie (Holandia). Choć sytuacja na całym świecie wciąż nie jest ustabilizowana, w tym roku festiwal ma się odbyć zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).

Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców (EBU) pozostawiła krajom decyzję, czy w tym roku wystawią tych samych wykonawców, którzy mieli pojawić się w 2020, czy zdecydują się na nowych reprezentantów.

Spośród 40 państw, zdecydowana większość zamierza wysłać tych samych przedstawicieli.

TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej ( sprawdź! ), która miała reprezentować Polskę w 2020 r. z piosenką "Empires".



W programie "Pytanie na śniadanie" TVP oficjalnie ujawniła, że reprezentantem zostanie Rafał Brzozowski. Wokalista zaprezentował swoją piosenkę "The Ride".

Kim jest Rafał Brzozowski?

Gospodarz "Jaka to melodia?" i prowadzący "The Voice Senior" w 2019 r. był w polskim składzie jury na Eurowizję.

Z kolei w 2017 r. startował w polskich preselekcjach do tego konkursu z utworem "Sky Over Europe" ( posłuchaj! ). Wówczas zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Kasią Moś.

