Eurowizja 2020: Znamy wyniki losowania półfinałów. Polska bez szans?

Choć jeszcze nie znamy polskiego reprezentanta na Eurowizję 2020, to już wiadomo, że wystąpi on w pierwszej połowie drugiego półfinału. Eksperci eurowizyjni zwracają uwagę, że taki wynik losowania może utrudnić nam awans do finałowego koncertu.

Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 odbędzie się w dniach 12-16 maja w Rotterdamie. To efekt wygranej Duncana Laurence'a w 2019 roku.

Miastem-gospodarzem ceremonii wybrano ostatecznie Rotterdam. W Holandii zmierzy się ze sobą 41 państw.

Przed ceremonią losowania miejsc startowych w imieniu poprzedniego organizatora, Tel Awiwu, klucz zawiesiła radna miasta, Zipi Brand-Frank, oddając ich pęk burmistrzowi Rotterdamu, Ahmedowi Aboutalebowi. Uroczystość poprowadzili Chantal Janzen, Edsilia Rombley i Jan Smit.

W losowaniu okazało się, że Polska wystąpi w pierwszej połowie drugiego półfinału (14 maja). To oznacza, że nasz reprezentant otrzyma numer startowy między pierwszym a dziewiątym. Dokładna kolejność startowa zostanie podana na przełomie marca i kwietnia, kiedy będą znane już wszystkie eurowizyjne piosenki kandydatów.

W "naszym" półfinale wystąpi 18 państw - do finału awansuje 10 najlepszych. W pierwszej połowie razem z Polską pojawią się przedstawiciele Austrii, Mołdawii, San Marino, Serbii, Islandii, Czech, Grecji i Estonii. Z kolei w drugiej połowie wystąpią uczestnicy z Danii, Bułgarii, Szwajcarii, Finlandii, Armenii, Łotwy, Gruzji, Portugalii i Albanii.

Serwis eurowizja.org przypomina, że w 2019 r. zespół Tulia wystąpił jako czwarty z kolei i nie awansował do finału. Niepowodzeniem zakończyły się też próby startujących z pierwszej połowy Magdaleny Tul (2011), Marcina Mrozińskiego (2010) i Lidii Kopanii (2009).

Z drugiej strony awans do finału wywalczyli Michał Szpak (2016), który startował jako drugi, oraz Donatan i Cleo (2014) z piątym numerem startowym. Eksperci podkreślają, że bez naprawdę dobrej piosenki o sukces będzie wyjątkowo trudno.



Przypomnijmy, że reprezentant Polski na Eurowizję 2020 zostanie wybrany w programie "Szansa na sukces". W ten sposób wyłoniono Viki Gabor (sprawdź!) do konkursu Eurowizji Junior 2019.

Krajowe eliminacje zostaną przeprowadzone w programie w dniach 2-23 lutego. Prowadzącym reaktywowanej "Szansy" jest Artur Orzech, stały komentator konkursów Eurowizji.

W pierwszym etapie wyłonieni zostali uczestnicy (casting na podstawie zgłoszeń; kwalifikacji dokona Komisja Konkursowa wybrana przez TVP), którzy wezmą udział w trzech odcinkach specjalnych. Zwycięzcy odcinków zmierzą się w finale podczas którego wyłoniony zostanie polski reprezentant na Eurowizję.



Uczestników oceniać będą byli reprezentanci Polski na Eurowizji: Michał Szpak, Cleo oraz Gromee. Ujawniono również motywy przewodnie każdego z półfinałów. 2 lutego usłyszymy piosenki Abby, 9 lutego tematem będą przeboje eurowizyjne, natomiast 15 lutego uczestnicy wykonają utwory The Beatles. W finale (23 lutego) usłyszymy eurowizyjne propozycje uczestników.

Kto powalczy o Eurowizję 2020?

Wiadomo, że w każdym z odcinków pojawi się siedmiu uczestników. W finale wystąpi trzech wykonawców oraz artyści, którzy otrzymali Złoty Bilet od TVP.

Na liście chętnych na wyjazd do Rotterdamu znaleźli się Amelia Andryszczyk, Albert Černý, Weronika Curyło, Paulina Czapla, Sargis Davtyan, Kasia Dereń, Basia Gąsienica Giewont, Maja Hyży, Marek Kaliszuk, Damian Kulej, Norbert Legieć, Adrian Makar, Aleksandra Nykiel, Marzena Ryt, Emilia Sanecka (zespół Daj To Głośniej), Saszan, Nick Sinckler, Siostry Szlachta, Patryk Skoczyński, Stashka oraz Alicja Szemplińska.