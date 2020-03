Eurowizja 2020: Daði & Gagnamagnið reprezentantem Islandii z piosenką "Think About Things". Wygrają konkurs?

Chyba nic dziwniejszego nie zobaczycie - zespół Daði & Gagnamagnið będzie reprezentował Islandię w Konkursie Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie. I błyskawicznie w notowaniach bukmacherów wyskoczył na pierwsze miejsce w gronie kandydatów do wygranej.

Daði & Gagnamagnið w teledysku "Think About Things" /

Daði & Gagnamagnið to zespół na czele którego stoi wokalista Daði Freyr. W składzie występuje także m.in. jego żona Árný Fjóla Ásmundsdóttir.

W 2017 r. grupa wzięła udział w islandzkich preselekcjach do Eurowizji z piosenką "Is This Love?", jednak wówczas zajęła drugie miejsce.



Teraz zwyciężyli z utworem "Think About Things", dzięki czemu muzycy będą reprezentować swój kraj w Konkursie Piosenki Eurowizji 2020.

Nagranie wcześniej miało premierę w islandzkiej wersji pod tytułem "Gagnamagnið".

Daði Freyr tłumaczy, że angielski tekst to "prawdziwa wersja tej piosenki".

"To najbardziej osobisty tekst, który napisałem. Opowiada o mojej córeczce, która urodziła się w kwietniu ub. r. Śpiewam o uczuciach tych pierwszych dni i tygodni, kiedy wiesz, że kochasz tą osobę z całego serca, nawet jeśli początkowo trudno z nią nawiązać kontakt. Byłem bardzo ciekawy, co ona myśli o różnych rzeczach. Teraz ma prawie 10 miesięcy, więc słowa już aż tak bardzo nie pasują, bo ona zaczyna nam przekazywać, co sobie myśli" - tłumaczy lider zespołu.

Wideo Daði Freyr - Think About Things (Daði og Gagnamagnið)

Konkurs odbędzie się w dniach 12, 14 (półfinały) i 16 maja (finał) w Rotterdamie w Holandii. W notowaniach bukmacherów Islandczycy po wyborze Daði & Gagnamagnið błyskawicznie znaleźli się na pierwszym miejscu.

Reprezentantka Polski Alicja Szemplińska z piosenką "Empires" obecnie nie ma zbyt wielkich szans - klasyfikowana jest na 22. pozycji.