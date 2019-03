Eurowizja 2019: Nagi Duncan Laurence w teledysku "Arcade". Przystojny Holender faworytem?

Duncan Laurence uwodzi w teledysku do piosenki "Arcade". To właśnie ten utwór wokalista zaprezentuje na scenie w Tel Awiwie. Bukmacherzy obstawiają, że jest to jeden z faworytów Eurowizji 2019. Co wiemy o tegorocznym reprezentancie Holandii?

Duncan Laurence jest reprezentantem Holandii na Eurowizji 2019 /SANDER KONING / East News

Nie tak dawno Holandia ogłosiła, że jej reprezentantem na konkursie Eurowizji będzie Duncan Laurence. W Izraelu o zwycięstwo będzie on walczył z utworem "Arcade". Już teraz wydaje się, że ma on naprawdę duże szanse na wygraną. Gdy opublikowano utwór Duncana wraz z teledyskiem, szybko stał się on faworytem i fanów Eurowizji, i bukmacherów. Obecnie to właśnie jemu w notowaniach bukmacherskich daje się największe szanse (21 proc.). Dla porównania reprezentantowi Rosji Sergeyowi Lazarevovi, który jest drugi u bukmacherów, daje się 12 proc. szans na zwycięstwo, natomiast polskiemu zespołowi Tulia - raptem 1 proc.

Wykonywanej przez Duncana Laurence'a piosence "Arcade" towarzyszy teledysk, w którym wokalista wystąpił całkowicie nago. Klip od momentu udostępnienia na oficjalnym kanale Konkursu Piosenki Eurowizji na YouTube obejrzano już ponad 2 miliony razy w niespełna tydzień.

To zdecydowanie najpopularniejsza tegoroczna premiera eurowizyjna. Więcej odsłon ma tylko utwór reprezentanta Hiszpanii - "La Venda". On został wyświetlony 2,5 miliona razy, ale w ciągu prawie dwóch miesięcy. Co więcej, żaden z pozostałych tegorocznych eurowizyjnych utworów nie ma na oficjalnym kanale konkursu nawet miliona odsłon.

Clip Duncan Laurence Arcade

Duncan Laurence tak naprawdę nazywa się Duncan de Moor. Urodził się 11 kwietnia 1994 roku w Spijkenisse. Kształcił się w Rockacademie w Tilburgu. W czasach szkolnych udzielał się w kilku zespołach. W 2014 roku wziął udział w piątej edycji talent show "The Voice of Holland", jednak programu nie udało mu się wygrać. Warto dodać, że jego trenerką w "The Voice" była Ilse DeLange - połowa duetu The Common Linnets, który w 2014 roku z piosenką "Calm After the Storm" zajął na Eurowizji drugie miejsce.

Eurowizyjna piosenka Duncana Laurence'a "Arcade" opowiada o rozstaniu i złamanym sercu.

"Kiedy chodziłem do Rockacademie, nauczyłem się, że można trafiać do dużej publiczności, nie zatracając przy tym swojej historii. Szukałem ujmujących historii, które poruszą ludzi, z mojego lub z czyjegoś życia. Zainspirowałem się historią ukochanej osoby, która odeszła w młodym wieku. (…) W tworzeniu 'Arcade' pomogli mi Joel Sjöö i Wouter Hardy, z tego powodu to stało się naszą wspólną historią, a nie tylko moją własną. 'Arcade' to opowieść o poszukiwaniu miłości życia. To nadzieja na - czasami - nieosiągalne" - mówi o swoim utworze 25-letni reprezentant Holandii.