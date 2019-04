Eurowizja 2019: Jak w Madrycie wypadła Tulia?

Za nami ostatni z przedeurowizyjnych występów grupy Tulia. Jak polskie reprezentantki poradziły sobie w stolicy Hiszpanii?

Tulia przygotowuje się do występu na Eurowizji

Przypomnijmy, że podczas 64. Konkursu Piosenki Eurowizji polskim reprezentantem będzie zespół Tulia z utworem "Fire Of Love" (Pali się)".

Za tekst kompozycji odpowiada Sonia Krasny (język polski) oraz Jud Friedman i Allan Rich (język angielski), muzykę stworzyła Nadia Dalin. Producentem utworu został Marcin Kindla.



Sprawdź tekst piosenki "Pali się (Fire of Love)" w serwisie Tekściory.pl!

Pierwotna wersja piosenki znalazła się na rozszerzonej wersji debiutanckiej albumu Tulii, który ukazał się 25 maja 2018 roku. Na potrzeby Eurowizji piosenkę przearanżowano i dodano wstawki w języku angielskim.

Pali Się (Fire Of Love)

Tulia Pali Się (Fire Of Love)

Formacja w składzie - Tulia Biczak, Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepka i Patrycja Nowicka - rozpoczęła promocję swojej twórczości w Europie. Pierwszym przystankiem był Amsterdam, gdzie 6 kwietnia odbyło się specjalne wydarzenie "Eurovision In Concert".

Tydzień później kwartet wystąpił w Londynie podczas London Eurovision Party 2019, drugiej z największych imprez przedeurowizyjnych.

Ostatnim sprawdzianem dla Polek był udział w PrePartyES w Madrycie, gdzie jednak - tak jak zdecydowana większość uczestników - zmierzyły się z problemami technicznymi.

Wideo